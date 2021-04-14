Белтелеком предупреждает о недоступности телевещания в некоторых районах 16 апреля. Список

Витебская область





16.04.2021 с 10.00 до 16.00 на территории Докшицкого, Глубокского, Поставского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Крулевщина обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.





16.04.2021 с 10.00 до 16.00 на территории Городокского, Полоцкого, Россонского, Шумилинского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Мишневичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.





Минская область

16.04.2021 с 02.00 до 05.30 на территории Молодечненского, Вилейского, Логойского, Воложинского, Минского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Радошковичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ до 2 часов.





Могилёвская область

16.04.2021 с 09.15 до 15.00 на Мстиславского, Кричевского, Чаусского, Горецкого, Климовичского, Дрибинского, Чериковского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Мстиславль обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, Культура, Радиус ФМ, Столица, Радио Могилёв.





пишет belrynok.by Белтелеком обращает внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA,belrynok.by



