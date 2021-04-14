ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белтелеком предупреждает о недоступности телевещания в некоторых районах 16 апреля. Список

14.04.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Профилактические работы начались 15 апреля. Белтелеком обращает внимание абонентов на проведение профилактических работа на передающих радиотелестанциях в связи с чем у некоторых из них может отсутствовать прием общедоступных и коммерческих пакетов ТВ.

Витебская область

16.04.2021 с 10.00 до 16.00 на территории Докшицкого, Глубокского, Поставского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Крулевщина обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

16.04.2021 с 10.00 до 16.00 на территории Городокского, Полоцкого, Россонского, Шумилинского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Мишневичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

Минская область
16.04.2021 с 02.00 до 05.30 на территории Молодечненского, Вилейского, Логойского, Воложинского, Минского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Радошковичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ до 2 часов.

Могилёвская область
16.04.2021 с 09.15 до 15.00 на Мстиславского, Кричевского, Чаусского, Горецкого, Климовичского, Дрибинского, Чериковского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Мстиславль обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, Культура, Радиус ФМ, Столица, Радио Могилёв.

Белтелеком обращает внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA, пишет belrynok.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профилактические работы начались 15 апреля. Белтелеком обращает внимание абонентов на проведение профилактических работа на передающих радиотелестанциях в связи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жонка Зянковіча: Да Юрася пусьцілі адваката, але я яму ня веру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by