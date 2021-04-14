|
Троллейбус сбил двоих детей в Минске
Источник материала: Навiны
На улице Казинца в Минске троллейбус совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, сообщает столичная ГАИ.
По предварительной информации, вечером 14 апреля троллейбус совершил наезд на мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения вблизи остановочного пункта. В момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходом переходе.
В результате инцидента пострадавшие получили телесные повреждения, их госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Казинца в Минске троллейбус совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, сообщает столичная ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)