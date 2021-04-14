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Вишневый мильфей, кулебяка и севиче. Какие сеты можно попробовать на гастрофесте за 24 рубля

14.04.2021 21:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 апреля стартует первый республиканский Gastrofest. Он продлится до 2 мая, участие в мероприятии примут 14 гродненских заведений, а также специальный участник из Мира — ресторан «Княжеский двор». Все сеты будут стоить 24 рубля.

Ресторан «Золотой теленок»


Что входит в сет:

• Микс-салат в корзинке из пармезана

• Куриная грудка в кораблике из слоеного теста под сливочным соусом с французской горчицей

• Свиная шея и картофель по-деревенски, соус барбекю

• Куриные крылья Буффало с соусом айоли

• Свиные ребра барбекю с битыми огурцами

• Моцарелла в темпуре с ягодным конфитюром

Общий выход: 1060 грамм

Адрес: бульвар Ленинского комсомола 29а (БЛК 29а)

Время работы: пн-вс: 18.00 — 22.00

Гастробар «Артефакт»


Что входит в сет:

• Окунь в соляном панцире, картофель прованс

• Кулебяка, телячьи мозги, апельсиновые цукаты

• Медовик, пюре манго, пчелиные соты

Общий выход: 1000 грамм

Адрес: ул. Буденного, 48

Время работы:

вс-чт: 12.00 — 00.00

пт-сб: 12.00 — 2.00

Время работы кухни:

вс-чт: 12.00 — 23.00

пт-сб: 12.00 — 01.00

Кафе GARAGE


Что входит в сет:

• Бургер Болоньезе

• Рулетики с охотничьими колбасками, соусами и сыром Моцарелла

• Говяжья котлета с яйцом

• Тостада с курицей

  • Чесночные гренки с сыром Моцарелла
  • Картофель фри
  • Кукуруза обжаренная

• Салат Коул-слоу

Общий выход: 1280 грамм

Адрес: проспект Я. Купалы, 87

Время работы: пн-вс: 10.00 — 23.00

Ресторан «Старый Город»


Что входит в сет:
• Домашние «аладкі» с пряным маслом и икрой трески

• Сметанный соус с соком лимона и прованскими травами

• «Пячыста» из свиной шеи с пряностями

• Домашние деруны с корнем сельдерея и зеленью

• Грибная мачанка с вешенками, шампиньонами и луком

• Салат из свежих овощей с листьями шпината и рассольным сыром

• Творожные «дзьмухауцы» с кедровым орехом и яблочно-клюквенным соусом

Общий выход: 1000 грамм

Адрес: ул. Дубко 17, ТЦ OldCity

Время работы: пн-вс: 10.00 — 22.00 (кухня работает до 21.00)

Трактиръ Подкова

Что входит в сет:

• Утиный паштет с малиновым конфитюром и гренками

• Гороховый крем-суп с чипсами из подкопченного бекона и чесночными сухариками

• Тёплый салат с томлёной телятиной и яйцом пашот

• Вырезка свиная с соусом из клюквы вишни и красного вина

• Сливочный мусс из цветной капусты с запечённой тыквой

• Твороженные шарики со сливочным кремом и миндальными хлопьями

Общий выход: 1250 грамм

Адрес: ул. Кирова 9

Время работы:

вс-чт: 12.00 — 23.00

пт-сб: 12.00 — 01.00

Гастро гриль бар «Хани Кабани»


Что входит в сет:

• Кебаб с кавказкой закуской

• Хумус с овощами

• Мороженое гриль на шоколадной земле

Общий выход: 1200 гр

Адрес: БЛК 50

Время работы:

пн-чт, вс: 12.00 — 23.00

пт-сб: 12.00−00.00

Basta Pasta pizza


Что входит в сет:

• Чесночный суп-пюре

• Салат «Прошутто ди Парма»

• Птица «Флоринтин»

• Картофель Фритте с соусом

• Десерт «Бокконе Дольче»

Общий выход: 1005 грамм

Адрес: Победы ул. 37

Время работы:

вс-чт: 12.00 — 23.59

пт- сб: 12.00 — 2.00

Рестобар «Гранат»


Что входит в сет:

• Севиче из сибаса с морковным кремом

• Горячий кукурузный крем-суп с чипсами из рисового теста

• Куриное филе с цветной капустой и соусом из трюфелей

• Шоколадный шар с начинкой

Общий выход: 1120 грамм

Адрес: ул. Мостовая 31

Время работы:

вс-чт: 16.00 — 01.00

пт-сб: 16.00 — 19.00

«ФОРНО» пиццерия


Что входит в сет:

• Лазанья по-сицилийски

• Чизкейк с лососем

• Пате из куриной печени с муссом из смородины и базилика

• Кофейный семифредо с тертыми фисташками и шоколадом

Общий выход: 890 гр

Адрес: ул.1-я Трудовая, 10

Время работы:

вс-чт: 12.00−23.00

пт-сб: 12.00−00.00

Ресторан американской кухни YellowStreet17


Что входит в сет:

• Бургер со стейком из свиной шеи и луковым вареньем

• Тортилья с говядиной и сыром Чеддер

• Крылья «Баффало»

• Колбаски Кабанос на грилле

• Креветки в темпуре

• Картофель в панировке Айдахо

• Кукуруза в початках на гриле

• Салат «сальса»

• Соус «Ранч»

• Облепиховый Трайфл «OREO»

• Для вкуса: перчик халапеньо, перец чили, лайм, чеснок, пармезан

Общий выход: 1250 грамм

Адрес: ул. Академическая 17

Время работы:

пн-чт, вс: 16.00 — 21.45

пт-сб: 13.00 — 22.30

Ресторан грузинской кухни «Хинкальня»


Что входит в сет:

• Суп Чакапули

• Горячий салат с брынзой

• Шашлык из куриного филе, маринованный в апельсиновом соусе

• Шампиньоны запечённые в кецы

• Хачапури по-мегрельски

• Хинкали с говядиной

Общий выход: 1450 грамм

Адрес: Урицкого 5

Время работы:

пн-чт, вс: 12.00 — 23.00

пт-сб: 12.00 — 24.00

Винный бар «Эсперанто»


Фото: gastrofest.by

Что входит в сет:

• Нежный куриный паштет в хрустящей оболочке со свежевыпеченной чиабатой

• Пастрами из коптильни с картофельными ньоки и соусом барбекю

• Классический Сан Себастьян в карамельной корочке

Общий вес: 600 грамм

Адрес: ул. Кирова, д. 5

Время работы:

вс-чт: 12.00 — 24.00

пт-сб: 12.00 — 02.00

Ресторан «Беласток»


Что входит в сет:

• Драники с брокколи, твердым сыром и пряным чесночным соусом

• Слоеный стейк «Башня» из пикантных шкварок и нежной говяжьей вырезки с ржаными гренками

• Печёный картофель с ароматным маслом розмарина

• Хрустящая морковь-фри c зеленью и паприкой

• Цуккини-пармезан с восточными специями

• Соус старо-белорусский с хреном

• Теплый салат из говядины с жаренным картофелем, морковью и сладким горчичным соусом

• Вишневый мильфей на хрустящем тесте с творожной начинкой

Общий вес: 1060 грамм

Адрес: ул. Виленская, 2

Время работы:

вс-чт 11:00 — 23.00,

пт-сб 11.00 — 01.00

Время работы кухни:
вс-чт 11.00 — 22.30, пт-сб 11.00 — 00.30

PIAZZETTA ITALIANA


Что входит в сет:
• Пицца Маринара классическая

• Поркетта с домашней лапшой в сырном соусе

• Цитрусовая брускетта с пармой

• Сицилийские канноли

Общий вес: 1000 гр

Адрес: ТРК «Тринити», проспект Я. Купалы, 87

Время работы: пн-вс: 12.00 — 22.00

Ресторан «Княжеский двор»

Что входит в сет:

• Теплый салат из куриной печени

• Подколодка с беконом, домашними колбасками и картофельными блинами

• Старобелорусские мясные закуски

• Кулага с «дзьмухауцами»

Общий выход: 1200 гр

Адрес: Гродненская обл., Кореличский район,. Мир, ул. Красноармейская, 2

Время работы: пн-вс: 9.00 — 23.00

Купив сет в этом заведении, гости фестиваля получат скидку 20% на посещение музея.

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Теги: Гродно
 
 
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15 апреля стартует первый республиканский Gastrofest - и продлится до 2 мая. Участие в нем примут 14 гродненских заведений, а также специальный участник из Мира - ресторан...
 
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