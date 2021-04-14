Вишневый мильфей, кулебяка и севиче. Какие сеты можно попробовать на гастрофесте за 24 рубля

15 апреля стартует первый республиканский Gastrofest. Он продлится до 2 мая, участие в мероприятии примут 14 гродненских заведений, а также специальный участник из Мира — ресторан «Княжеский двор». Все сеты будут стоить 24 рубля.
Ресторан «Золотой теленок»
Что входит в сет:
• Микс-салат в корзинке из пармезана
• Куриная грудка в кораблике из слоеного теста под сливочным соусом с французской горчицей
• Свиная шея и картофель по-деревенски, соус барбекю
• Куриные крылья Буффало с соусом айоли
• Свиные ребра барбекю с битыми огурцами
• Моцарелла в темпуре с ягодным конфитюром
Общий выход: 1060 грамм
Адрес: бульвар Ленинского комсомола 29а (БЛК 29а)
Время работы: пн-вс: 18.00 — 22.00
Гастробар «Артефакт»
Что входит в сет:
• Окунь в соляном панцире, картофель прованс
• Кулебяка, телячьи мозги, апельсиновые цукаты
• Медовик, пюре манго, пчелиные соты
Общий выход: 1000 грамм
Адрес: ул. Буденного, 48
Время работы:
вс-чт: 12.00 — 00.00
пт-сб: 12.00 — 2.00
Время работы кухни:
вс-чт: 12.00 — 23.00
пт-сб: 12.00 — 01.00
Кафе GARAGE
Что входит в сет:
• Бургер Болоньезе
• Рулетики с охотничьими колбасками, соусами и сыром Моцарелла
• Говяжья котлета с яйцом
• Тостада с курицей
Чесночные гренки с сыром Моцарелла
Картофель фри
Кукуруза обжаренная
• Салат Коул-слоу
Общий выход: 1280 грамм
Адрес: проспект Я. Купалы, 87
Время работы: пн-вс: 10.00 — 23.00
Ресторан «Старый Город»
Что входит в сет:
• Домашние «аладкі» с пряным маслом и икрой трески
• Сметанный соус с соком лимона и прованскими травами
• «Пячыста» из свиной шеи с пряностями
• Домашние деруны с корнем сельдерея и зеленью
• Грибная мачанка с вешенками, шампиньонами и луком
• Салат из свежих овощей с листьями шпината и рассольным сыром
• Творожные «дзьмухауцы» с кедровым орехом и яблочно-клюквенным соусом
Общий выход: 1000 грамм
Адрес: ул. Дубко 17, ТЦ OldCity
Время работы: пн-вс: 10.00 — 22.00 (кухня работает до 21.00)
Трактиръ Подкова
Что входит в сет:
• Утиный паштет с малиновым конфитюром и гренками
• Гороховый крем-суп с чипсами из подкопченного бекона и чесночными сухариками
• Тёплый салат с томлёной телятиной и яйцом пашот
• Вырезка свиная с соусом из клюквы вишни и красного вина
• Сливочный мусс из цветной капусты с запечённой тыквой
• Твороженные шарики со сливочным кремом и миндальными хлопьями
Общий выход: 1250 грамм
Адрес: ул. Кирова 9
Время работы:
вс-чт: 12.00 — 23.00
пт-сб: 12.00 — 01.00
Гастро гриль бар «Хани Кабани»
Что входит в сет:
• Кебаб с кавказкой закуской
• Хумус с овощами
• Мороженое гриль на шоколадной земле
Общий выход: 1200 гр
Адрес: БЛК 50
Время работы:
пн-чт, вс: 12.00 — 23.00
пт-сб: 12.00−00.00
Basta Pasta pizza
Что входит в сет:
• Чесночный суп-пюре
• Салат «Прошутто ди Парма»
• Птица «Флоринтин»
• Картофель Фритте с соусом
• Десерт «Бокконе Дольче»
Общий выход: 1005 грамм
Адрес: Победы ул. 37
Время работы:
вс-чт: 12.00 — 23.59
пт- сб: 12.00 — 2.00
Рестобар «Гранат»
Что входит в сет:
• Севиче из сибаса с морковным кремом
• Горячий кукурузный крем-суп с чипсами из рисового теста
• Куриное филе с цветной капустой и соусом из трюфелей
• Шоколадный шар с начинкой
Общий выход: 1120 грамм
Адрес: ул. Мостовая 31
Время работы:
вс-чт: 16.00 — 01.00
пт-сб: 16.00 — 19.00
«ФОРНО» пиццерия
Что входит в сет:
• Лазанья по-сицилийски
• Чизкейк с лососем
• Пате из куриной печени с муссом из смородины и базилика
• Кофейный семифредо с тертыми фисташками и шоколадом
Общий выход: 890 гр
Адрес: ул.1-я Трудовая, 10
Время работы:
вс-чт: 12.00−23.00
пт-сб: 12.00−00.00
Ресторан американской кухни YellowStreet17
Что входит в сет:
• Бургер со стейком из свиной шеи и луковым вареньем
• Тортилья с говядиной и сыром Чеддер
• Крылья «Баффало»
• Колбаски Кабанос на грилле
• Креветки в темпуре
• Картофель в панировке Айдахо
• Кукуруза в початках на гриле
• Салат «сальса»
• Соус «Ранч»
• Облепиховый Трайфл «OREO»
• Для вкуса: перчик халапеньо, перец чили, лайм, чеснок, пармезан
Общий выход: 1250 грамм
Адрес: ул. Академическая 17
Время работы:
пн-чт, вс: 16.00 — 21.45
пт-сб: 13.00 — 22.30
Ресторан грузинской кухни «Хинкальня»
Что входит в сет:
• Суп Чакапули
• Горячий салат с брынзой
• Шашлык из куриного филе, маринованный в апельсиновом соусе
• Шампиньоны запечённые в кецы
• Хачапури по-мегрельски
• Хинкали с говядиной
Общий выход: 1450 грамм
Адрес: Урицкого 5
Время работы:
пн-чт, вс: 12.00 — 23.00
пт-сб: 12.00 — 24.00
Винный бар «Эсперанто»
Что входит в сет:
• Нежный куриный паштет в хрустящей оболочке со свежевыпеченной чиабатой
• Пастрами из коптильни с картофельными ньоки и соусом барбекю
• Классический Сан Себастьян в карамельной корочке
Общий вес: 600 грамм
Адрес: ул. Кирова, д. 5
Время работы:
вс-чт: 12.00 — 24.00
пт-сб: 12.00 — 02.00
Ресторан «Беласток»
Что входит в сет:
• Драники с брокколи, твердым сыром и пряным чесночным соусом
• Слоеный стейк «Башня» из пикантных шкварок и нежной говяжьей вырезки с ржаными гренками
• Печёный картофель с ароматным маслом розмарина
• Хрустящая морковь-фри c зеленью и паприкой
• Цуккини-пармезан с восточными специями
• Соус старо-белорусский с хреном
• Теплый салат из говядины с жаренным картофелем, морковью и сладким горчичным соусом
• Вишневый мильфей на хрустящем тесте с творожной начинкой
Общий вес: 1060 грамм
Адрес: ул. Виленская, 2
Время работы:
вс-чт 11:00 — 23.00,
пт-сб 11.00 — 01.00
Время работы кухни:
вс-чт 11.00 — 22.30, пт-сб 11.00 — 00.30
PIAZZETTA ITALIANA
Что входит в сет:
• Пицца Маринара классическая
• Поркетта с домашней лапшой в сырном соусе
• Цитрусовая брускетта с пармой
• Сицилийские канноли
Общий вес: 1000 гр
Адрес: ТРК «Тринити», проспект Я. Купалы, 87
Время работы: пн-вс: 12.00 — 22.00
Ресторан «Княжеский двор»
Что входит в сет:
• Теплый салат из куриной печени
• Подколодка с беконом, домашними колбасками и картофельными блинами
• Старобелорусские мясные закуски
• Кулага с «дзьмухауцами»
Общий выход: 1200 гр
Адрес: Гродненская обл., Кореличский район,. Мир, ул. Красноармейская, 2
Время работы: пн-вс: 9.00 — 23.00
Купив сет в этом заведении, гости фестиваля получат скидку 20% на посещение музея.