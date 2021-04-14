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Политолог: Режим закрывает важный коридор эвакуации своих оппонентов

14.04.2021 22:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политолог: Режим закрывает важный коридор эвакуации своих оппонентов
Александр Федута
«Необходимо быть крайне осторожным всем тем, кто находится в Польше и Литве и ведет оттуда борьбу с режимом».

При загадочных обстоятельствах и по неизвестным пока причинам в Москве были задержаны белорусский политтехнолог Александр Федута и белорусский адвокат из США Юрий Зенкович. Оба после этого оказались в Минске, в СИЗО КГБ.

ГосСМИ со ссылкой на КГБ сообщили о задержании Федуты вместе с лидером Партии БНФ Григорием Костусевым по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК).

По словам супруги Зенковича Елены Денисовец, ее муж также оказался в СИЗО КГБ.

«(Государственный адвокат) сказал, что Юрия задержали белорусские спецслужбы в Москве. Я сказала: вы понимаете, что белорусские спецслужбы ворвались в чужую страну, похищают людей? Он ответил — я не могу с вами об этом разговаривать», – сообщила Денисовец.


UDF поинтересовался у экспертов, что они думают по поводу произошедшего.

«Это сомнительные мероприятия с юридической точки зрения»



Военный эксперт Александр Алесин в комментарии UDF отметил, что не является специалистом в сфере спецслужб, но согласился поделиться своими мыслями на этот счет.

Политолог: Режим закрывает важный коридор эвакуации своих оппонентов

Фото: svaboda.org

«Существует соглашение между Беларусью и Россией, что разведывательная и контрразведывательная деятельность спецслужб этих государств на территории друг друга не разрешается. То есть можно сделать вывод, что в данном случае произошло нарушение межгосударственных договоренностей. Если наши спецслужбы задержали на территории России путь и граждан Беларуси – это сомнительные мероприятия с юридической точки зрения», – сказал Алесин.


Вместе с тем спецслужб могли воспользоваться «прецедентным правом».

«Мы помним, как российские спецслужбы на территории Беларуси задержали гражданина Украины Павла Гриба, который приехал в Беларусь к девушке. Наверное, спецслужбы закрывают глаза на операции друг друга, рассчитывая, что в следующий раз им разрешат проводить подобные изъятия на территории соседнего государства. Без ведома российских компетентных органов вряд ли бы белорусская сторона рискнула на своей страх и риск проводить такую операцию в Москве», – считает Алесин.


Вероятна и другая причина смелости белорусских спецслужб.

«Власти обеих стран считают, что столкнулись с общим врагом, с инспирированными Западом попытками «оранжевых революций». И даже конкретно указывают на США. В такой ситуации многими правовыми условностями они могли пожертвовать», – полагает Алесин.


А могла ли белорусская сторона попросить россиян провести задержания и передать задержанных уже на границе двух стран?

«Могла, но я думаю, что юридическая база доказательств не была столь значительная, чтобы позволить российскому суду принять решение об экстрадиции. Задержание проводилось «по подозрению» и не факт, что эти подозрения оправдаются. Думаю, именно из-за отсутствия должной доказательной базы пришлось проводить задержания самим», – отметил Алесин.


Какими могут быть последствия задержания гражданина США?

«Белорусская сторона не считает Зенковича гражданином США, а только Беларуси. Белорусское гражданство перевешивает все другое. И Зенкович уже задерживался и сидел в СИЗО (в августе 2020 года отбывал «сутки» в изоляторе Мядельского РОВД – UDF)», – напомнил Алесин.


«Необходимо быть крайне осторожным всем тем, кто находится в Польше и Литве»



Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что белорусские власти расширяют пространство террора.

Политолог: Режим закрывает важный коридор эвакуации своих оппонентов

Фото: belsat.eu

«Он уже выходит за границы Беларуси. При содействии российских властей или при их молчаливом согласии белорусский режим закрывает один из самых важных коридоров эвакуации своих политических оппонентов», – сказал Усов.


Он отметил, что так или иначе Москва была одним из центров активности в отношении белорусского режима. Российскую столицу посещали и Валерий Цепкало, и представители Координационного совета Максим Багрецов и Антон Родненков.

«Возможно, стоит задача уничтожить центры, которые подрывают образ легитимности Лукашенко за рубежом. Политические аналитики в Москве были одним из сильнейших информационных раздражителей для Минска – можно вспомнить того же Болкунца, который вынужден был бежать», – считает Усов.



Кроме того, по его мнению, показательными задержаниями в Москве хотят продемонстрировать «какие длинные руки у белорусского КГБ».

«Это также сигнал и для Запада, которому показывают, что он не может рассчитывать на Москву в деле смещения Лукашенко или организации диалоговой площадки. И вызов для США, которым задержанием американского гражданина хотят сказать, что никто не способен повлиять на политику белорусского режима», – полагает Усов.


В отношении белорусской политической диаспоры совершен акт устрашения.

«В свое время подобную политику проводили ОГПУ и НКВД, похищая из Парижа и других западных городов известных деятелей белого движения. Не хочу преувеличивать, но я считаю, что необходимо быть крайне осторожным всем тем, кто находится в Польше и Литве и ведет оттуда борьбу с режимом», – сказал Усов.
 
Теги: Минск
 
 
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UDF поинтересовался у экспертов, что они думают по поводу задержаний оппонентов Лукашенко в Москве.
 
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