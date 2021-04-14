Политолог: Режим закрывает важный коридор эвакуации своих оппонентов

Источник материала: UDF



Александр Федута

«(Государственный адвокат) сказал, что Юрия задержали белорусские спецслужбы в Москве. Я сказала: вы понимаете, что белорусские спецслужбы ворвались в чужую страну, похищают людей? Он ответил — я не могу с вами об этом разговаривать», – сообщила Денисовец.

«Это сомнительные мероприятия с юридической точки зрения»





Фото: svaboda.org

«Существует соглашение между Беларусью и Россией, что разведывательная и контрразведывательная деятельность спецслужб этих государств на территории друг друга не разрешается. То есть можно сделать вывод, что в данном случае произошло нарушение межгосударственных договоренностей. Если наши спецслужбы задержали на территории России путь и граждан Беларуси – это сомнительные мероприятия с юридической точки зрения», – сказал Алесин.

«Мы помним, как российские спецслужбы на территории Беларуси задержали гражданина Украины Павла Гриба, который приехал в Беларусь к девушке. Наверное, спецслужбы закрывают глаза на операции друг друга, рассчитывая, что в следующий раз им разрешат проводить подобные изъятия на территории соседнего государства. Без ведома российских компетентных органов вряд ли бы белорусская сторона рискнула на своей страх и риск проводить такую операцию в Москве», – считает Алесин.

«Власти обеих стран считают, что столкнулись с общим врагом, с инспирированными Западом попытками «оранжевых революций». И даже конкретно указывают на США. В такой ситуации многими правовыми условностями они могли пожертвовать», – полагает Алесин.

«Могла, но я думаю, что юридическая база доказательств не была столь значительная, чтобы позволить российскому суду принять решение об экстрадиции. Задержание проводилось «по подозрению» и не факт, что эти подозрения оправдаются. Думаю, именно из-за отсутствия должной доказательной базы пришлось проводить задержания самим», – отметил Алесин.

UDF )», – напомнил Алесин. «Белорусская сторона не считает Зенковича гражданином США, а только Беларуси. Белорусское гражданство перевешивает все другое. И Зенкович уже задерживался и сидел в СИЗО (в августе 2020 года отбывал «сутки» в изоляторе Мядельского РОВД –)», – напомнил Алесин.

«Необходимо быть крайне осторожным всем тем, кто находится в Польше и Литве»





Фото: belsat.eu

«Он уже выходит за границы Беларуси. При содействии российских властей или при их молчаливом согласии белорусский режим закрывает один из самых важных коридоров эвакуации своих политических оппонентов», – сказал Усов.

«Возможно, стоит задача уничтожить центры, которые подрывают образ легитимности Лукашенко за рубежом. Политические аналитики в Москве были одним из сильнейших информационных раздражителей для Минска – можно вспомнить того же Болкунца, который вынужден был бежать», – считает Усов.

«Это также сигнал и для Запада, которому показывают, что он не может рассчитывать на Москву в деле смещения Лукашенко или организации диалоговой площадки. И вызов для США, которым задержанием американского гражданина хотят сказать, что никто не способен повлиять на политику белорусского режима», – полагает Усов.

«В свое время подобную политику проводили ОГПУ и НКВД, похищая из Парижа и других западных городов известных деятелей белого движения. Не хочу преувеличивать, но я считаю, что необходимо быть крайне осторожным всем тем, кто находится в Польше и Литве и ведет оттуда борьбу с режимом», – сказал Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Режим закрывает важный коридор эвакуации своих оппонентов UDF поинтересовался у экспертов, что они думают по поводу задержаний оппонентов Лукашенко в Москве.

При загадочных обстоятельствах и по неизвестным пока причинам в Москве были задержаны белорусский политтехнологи белорусский адвокат из США. Оба после этого оказались в Минске, в СИЗО КГБ.ГосСМИ со ссылкой на КГБ сообщили о задержании Федуты вместе с лидером Партии БНФпо «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК).По словам супруги Зенковича, ее муж также оказался в СИЗО КГБ.поинтересовался у экспертов, что они думают по поводу произошедшего.Военный экспертв комментарииотметил, что не является специалистом в сфере спецслужб, но согласился поделиться своими мыслями на этот счет.Вместе с тем спецслужб могли воспользоваться «прецедентным правом».Вероятна и другая причина смелости белорусских спецслужб.А могла ли белорусская сторона попросить россиян провести задержания и передать задержанных уже на границе двух стран?Какими могут быть последствия задержания гражданина США?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что белорусские власти расширяют пространство террора.Он отметил, что так или иначе Москва была одним из центров активности в отношении белорусского режима. Российскую столицу посещали и, и представители Координационного советаКроме того, по его мнению, показательными задержаниями в Москве хотят продемонстрировать «какие длинные руки у белорусского КГБ».В отношении белорусской политической диаспоры совершен акт устрашения.