Страховые компании Беларуси за январь-февраль увеличили сборы страховых взносов на 17,8%

За январь-февраль 2021 года взносы страховых организаций Беларуси составили 298,4 млн рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 17,8%, сообщает Министерство финансов.





По добровольным видам страхования за январь-февраль страховые взносы составили 221,64 млн рублей, что на 44,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, передает БелаПАН .

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль составили 76,74 млн рублей, что на 0,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 74,3% (за январь-февраль 2020 года — 69,9%).

За январь-февраль выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 164,4 млн рублей, что на 38,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 55,1% (за январь-февраль 2020 года — 49,7%).

За два месяца текущего года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 18,3 млн рублей (за январь-февраль 2020 года — 15,8 млн рублей), из них 6,1 млн рублей — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 12,2 млн рублей — платежи во внебюджетные фонды (за январь-февраль 2020 года — 3,7 млн рублей и 12,1 млн рублей соответственно).

Численность работников страховых организаций по состоянию на 1 марта 2021 года составила 8787 человек (на 01.03.2020 — 9048 человек).