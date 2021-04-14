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Десантно-пожарные группы авиации МЧС продолжают работать по всей стране

14.04.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дождливая погода снизила градус накала, но ситуацию лучше держать под контролем. Десантно-пожарные группы авиации МЧС продолжают работать по всей стране. Авиапатрулирование на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2 без преувеличения спасает положение вещей. Отряды при необходимости могут десантироваться у очага пожара и ликвидировать его. Высадка персонала может производиться не только во время посадки воздушного транспорта, но и с помощью альпинистского снаряжения с вертолета Ми-8. Районы патрулирования ежедневно корректируются в зависимости от класса пожарной опасности.

 
 
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Дождливая погода снизила градус накала, но ситуацию лучше держать под контролем. Десантно-пожарные группы авиации МЧС продолжают работать по всей стране....
 
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