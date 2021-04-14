Lamborghini отметила выпуск 400-го гоночного суперкара Huracan

Источник материала: Tut.by

Компания Lamborghini отмечает выпуск 400-й по счету гоночной версии суперкара Huracán, сошедшей с конвейера марки на заводе в Сант-Агата-Болоньезе.





В честь этого знакового события итальянцы даже организовали особое мероприятие, на котором присутствовали глава Lamborghini Стефан Винкельман, главный технический директор Маурицио Реджани, а также механики, занятые на производстве.









Премьера Huracán Super Trofeo состоялась в 2014 году. Гоночная модель получила статус лучшего суперкара в моносерии Lamborghini в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, придя на смену предшественнику Gallardo. Год спустя был выпущен суперкар Huracán GT3. На протяжении последующих шести сезонов Huracán GT3 и его преемник GT3 Evo одержали победу почти в 100 гонках, включая престижный марафон «24 часа Дайтоны», в котором суперкары становились лидерами три года подряд. Кроме того, GT3 Evo стал двукратным победителем гонки «12 часов Себринга», а также выиграл «тройную корону» GT World Challenge Europe в 2019 году.

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