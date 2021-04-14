На улице Казинца троллейбус сбил 8-летнюю девочку и 13-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на улице Казинца, сообщили в столичной ГАИ.





Авария произошла днем 14 апреля. По предварительной информации, около 16.35 водитель троллейбуса, двигаясь в направлении улицы Кижеватова, сбил 13-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. В момент наезда дети находились на регулируемом пешеходом переходе.

В результате ДТП дети получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.





На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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