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Еще один банк возобновил выдачу кредитов на недвижимость. На каких условиях

15.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банк БелВЭБ с 14 апреля возобновил кредитование недвижимости по партнерским программам с застройщиками. Максимальная сумма — до 80% от стоимости жилья. Срок кредитования — 5 и 7 лет в зависимости от компании-партнера. Всего организаций-партнеров — 9, в том числе в Минске, Полоцке, Слуцке. Ранее кредитование недвижимости возобновили Беларусбанк и Приорбанк, эти предложения не привязаны к застройщикам-партнерам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Минимальная сумма кредита — 5000 рублей, максимальная — в пределах кредитоспособности покупателя, но не более 80% от стоимости объекта недвижимости. В совокупный доход можно включить доходы близких родственников.

Предельный возраст заемщика не должен превышать 55 лет.

Процентная ставка по кредиту сейчас составляет 16,37% годовых, она привязана к ставке рефинансирования. С 21 апреля ставка рефинансирования вырастет с 7,75 до 8,5%, соответственно и ставка по кредиту Банк БелВЭБ составит 17,12% годовых.

Платежи по кредиту дифференцированные, то есть уменьшаются на протяжении всего срока кредитования. В банке приводят пример: при оформлении кредита на сумму 100 тысяч рублей сроком на 7 лет максимальный платеж составит около 2550 рублей.

При кредитовании до 60% стоимости жилья, при этом если сумма кредита будет до 30 тысяч рублей, нужно поручительство двух человек, а если больше 30 тысяч рублей — поручительство двух человек либо залог приобретаемой недвижимости.

Если требуется сумма больше 60% стоимости жилья, то надо поручительство как минимум двух человек и залог недвижимости.

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Теги: Минск
 
 
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Банк БелВЭБ с 14 апреля возобновил кредитование недвижимости по партнерским программам с застройщиками. Максимальная сумма - до 80% от стоимости жилья. Срок...
 
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