Автобус «Реала» забросали камнями и бутылками в Ливерпуле, разбив стекло

Источник материала: Tut.by

Автобус мадридского «Реала» был атакован по пути на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», передает Eurosport.

Журналист Cope Мигель Анхель Диас сообщил, что по пути на стадион автобус мадридского клуба забросали камнями. Окно, у которого сидел тренер «Реала», оказалось разбито — стюарды полагают, что была брошена бутылка.

Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSport pic.twitter.com/Lmy44rOqgj — Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021