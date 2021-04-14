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Автобус «Реала» забросали камнями и бутылками в Ливерпуле, разбив стекло

15.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автобус мадридского «Реала» был атакован по пути на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», передает Eurosport.

Журналист Cope Мигель Анхель Диас сообщил, что по пути на стадион автобус мадридского клуба забросали камнями. Окно, у которого сидел тренер «Реала», оказалось разбито — стюарды полагают, что была брошена бутылка.

 
 
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