«Реал» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» разобрался с «Боруссией»

Источник материала: Tut.by

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В ответном матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» — 0:0.

Хозяева имели множество возможностей отличиться, но отличную игру провел голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

Напомним, что первая игра этих команд завершилась уверенной победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:1.

Соперником «Реала» в полуфинале будет «Челси».

«Ливерпуль»: Алиссон, Кабак (Диогу Жота, 60), Робертсон, Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер (Тиаго Алькантара, 60), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 82).

«Реал»: Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Модрич, Асенсио (Иско, 82), Бензема.

























В другом матче дня «Манчестер Сити» обыграл в гостях дортмундскую «Боруссию» — 2:1. Первая игра этих команд завершилась с тем же счетом.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Пари Сен-Жермен».

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «Ливерпуль» — «Реал».

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