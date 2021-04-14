Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорус продолжал невозмутимо удить рыбу, пока все вокруг горело. А что? Он привык! «Каждый год пожары эти»

В Слуцке загорелась пойма реки Случь. Это не смутило местного рыбака, продолжавшего удить рыбу, пока пожарные тушили огонь.Слуцкая газета «» поговорила с мужчиной, ставшим героем видео с огненной рыбалкой. Выяснилось, что рыбак, пожелавший остаться анонимным, ничего не знает о своей популярности: «Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы, — заявил мужчина. — „Курʼер“ ваш раньше выписывал. Сейчас он дорогой. Для пенсионера дорого получается».Пенсионер не хочет славы. Даже несмотря на то, что ролик с его участием за сутки посмотрели более миллиона раз: «Мне не надо знаменитости. Прихожу, ловлю рыбу. А что я сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это мое личное дело. Если хотите, приезжайте, тут постоянно рыбаков сидит с 29 танковой дивизии. Все время тут ловят. Приезжайте сюда, на речку, в любое время — и будем тут беседовать».В пожарах рыбак тоже не увидел ничего необычного: «Каждый год пожары эти. Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их все время вызывают и вызывают».