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Герасименя продала золотую медаль за 16,1 тысячи долларов

15.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Герасименя продала золотую медаль за 16,1 тысячи долларов
Золотая медаль Александры Герасимени / instagram.com/aliaksandraherasimenia
Знаменитая белорусская пловчиха, трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя продала на eBay золотую медаль чемпионата мира 2012 года за 16,1 тысячи долларов. Стартовая цена составляла три тысячи долларов, но стремительно росла. Деньги будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

"Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов, передать им заряд 100% уверенности в победе, ведь вера в победу — это уже 90% успеха! — писала Герасименя. —На медаль закреплена черная лента... как мне кажется, она символизирует всех наших пострадавших и политзаключенных.

В начале апреля стало известно, что в отношении руководительницы Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени в Беларуси завели уголовное дело за призывы к совершению иных действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь. Она с осени прошлого года живет за границей.

Ранее толкательница ядра Надежда Остапчук продала за $11,1 тысячи на аукционе золотую медаль чемпионата Европы 2005 года. Деньги она перечислила на поддержку белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции. То же самое сделала и баскетболистка Екатерина Снытина, продавшая за 10 тысяч долларов бронзовую медаль Евро-2007. Все они поддержали мирные протесты в нашей стране.
 
 
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Деньги будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
 
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