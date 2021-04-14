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Герасименя продала золотую медаль за 16,1 тысячи долларов
Источник материала: UDF
Золотая медаль Александры Герасимени / instagram.com/aliaksandraherasimenia
"Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов, передать им заряд 100% уверенности в победе, ведь вера в победу — это уже 90% успеха! —
В начале апреля стало известно, что в отношении руководительницы Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени в Беларуси завели уголовное дело за призывы к совершению иных действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь. Она с осени прошлого года живет за границей.
Ранее толкательница ядра Надежда Остапчук продала за $11,1 тысячи на аукционе золотую медаль чемпионата Европы 2005 года. Деньги она перечислила на поддержку белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции. То же самое сделала и баскетболистка Екатерина Снытина, продавшая за 10 тысяч долларов бронзовую медаль Евро-2007. Все они поддержали мирные протесты в нашей стране.
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Деньги будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
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