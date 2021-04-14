Лукашенко в Баку. Вы нам — нефть, а мы вам — оружие

Визит в Азербайджан к старому другу — тамошнему президенту Ильхаму Алиеву наверняка был важен для Александра Лукашенко уже чисто психологически. Ведь после вызвавших бурные протесты президентских выборов 2020 года он летал только к Владимиру Путину, в то время как сидящая в печенках у белорусской правящей верхушки Светлана Тихановская встретилась со множеством зарубежных лидеров.





И вот сейчас, 13–14 апреля, в Баку у Лукашенко состоялись радушные встречи с обилием взаимных комплиментов. Два авторитарных вождя прекрасно понимают друг друга. Белорусская же пропаганда, ясное дело, раздует этот визит до вселенских масштабов, пытаясь втемяшить наивной публике (только много ли такой осталось?), что никакого кризиса легитимности, никакой изоляции нет.

Но сводить визит к пиару и попытке попросить у Алиева денег — а такой подачей грешат иные не симпатизирующие белорусскому режиму СМИ — было бы большим упрощением.

Обратим внимание на несколько важных моментов: оружие, нефть и геополитику.

«Оса», «Гроза» и «Полонез»

В частности, нет сомнения, что белорусское (или модернизированное с помощью Минска) оружие помогло Алиеву победить в недавних боях за Нагорный Карабах . И логично предположить, что сейчас Баку сделает новые заказы.

Беларусь в свое время помогла Азербайджану модернизировать «практически все системы ПВО, начиная от С-200 и заканчивая “Осой” », отметил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин. По его словам, «все небо там прикрывается белорусской продукцией».

В частности, как сообщил эксперт, Минск поставил Баку белорусскую модификацию ЗРК «Бук» на колесном ходу — «Бук-МБ2». Минская компания «Тетраэдр» провела модернизацию комплексов С-125 по программе С-125Т, в частности «заточив» их против беспилотников.

«Есть косвенные данные, что во время недавней войны за Карабах большое число армянских дронов было сбито системами ПВО, которые апгрейдила Беларусь», — сказал Алесин.

Кроме того, по его словам, Беларусь поставила Азербайджану системы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» и «Гроза-6» , «которые, судя по всему, тоже сыграли свою роль в борьбе с беспилотниками в небе над Карабахом».

Ну, и, конечно же, коронка белорусского ВПК — реактивные системы залпового огня «Полонез», которые тоже были поставлены в свое время Баку.

«Очевидно, чтобы не подводить Минск, азербайджанцы не очень афишировали успехи применения этой системы, но есть данные, что для поражения некоторых точечных целей, в частности узких мостов, “Полонез” применялся, и достаточно эффективно», — заявил собеседник Naviny.by.

Какие предложения белорусского ВПК могут заинтересовать Баку?

По мнению Алесина, сейчас Алиев продолжит усиливать свою армию, и в частности захочет получить новую белорусскую ракету для «Полонеза», способную пролететь до 300 километров с боеголовкой весом почти полтонны. Также может заинтересовать Баку очередная модернизация «Бука» — ЗРК «Бук-МБ3К» (дальность обнаружения — 130 километров, дальность поражения — 70 километров).

Вероятно, азербайджанцы захотят продолжить модернизацию системы «Оса-Т», предположил Алесин: «Будет новая ракета, двухступенчатая, которая позволит увеличить дальность стрельбы по беспилотникам и высоту поражения».

Аналитик отметил, что на недавнем параде в Баку можно было видеть обилие военной техники — в том числе и турецкой, и израильской — на платформе МАЗ и МЗКТ. «То, что собирается на Гянджинском автозаводе (с 2007 года там организована сборка белорусской техники. — А.К.), — это в основном военные шасси и тягачи. Это важная часть сотрудничества с Беларусью», — подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, сейчас азербайджанская армия, которой нужно возместить потери военной техники после боев за Карабах, «окончательно пересядет с “ГАЗов”, “ЗиЛов”, “КамАЗов” и “Уралов” на автомобили, которые собираются в Гяндже из белорусских машинокомплектов».

Продажа вооружений Азербайджану способна сбалансировать сальдо торговли с этой страной (по итогам прошлого года импорт оттуда намного перевесил экспорт туда), считает аналитик. К тому же, заметил он, «за нефть чем-то надо платить».

Покупая же нефть в Азербайджане, Лукашенко хочет продемонстрировать, что многовекторность не погибла, что он «не оказался полностью в распоряжении России», подчеркнул Алесин.

Зачем гнать танкеры из Азербайджана, когда российской нефти хоть залейся?

Да, с нефтью интересный вопрос. Одно дело — прошлогодняя ситуация, когда разразился нефтяной конфликт с Россией и белорусские НПЗ оказались на голодном пайке. Тогда по указанию Лукашенко Минск стал срочно искать альтернативу и закупать это сырье в разных странах, в том числе и Азербайджане.

За прошлый год там закупили около 800 тысяч тонн нефти, в нынешнем собираются приобрести миллион тонн. 270 тысяч тонн уже получено.

Но сейчас-то с Москвой отношения в другой фазе. Она готова давать Минску нефти под завязку. И несмотря на налоговый маневр, который Россия проводит в своей нефтянке, ее нефть пока достается Беларуси с дисконтом от мировой цены. Зачем тогда гнать танкеры из Азербайджана?

Да, хотя на сегодня российская нефть, судя по всему, остается наиболее привлекательной с точки зрения цены и логистики, белорусское руководство не хочет отказываться от стратегии диверсификации в этой сфере. Так считает белорусский эксперт в области энергоносителей Татьяна Манёнок. В свою очередь, Азербайджан, по ее мнению, может быть заинтересован в диверсификации рынков сбыта, вхождении в белорусскую нефтехимию.

Ведя разговор о продолжении поставок из этой страны, Минск хочет продемонстрировать и определенное «дистанцирование от России», заявила Манёнок в комментарии для Naviny.by.

Также эксперт обращает внимание на то, что подписанный 14 апреля меморандум между «Белнефтехимом» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) предусматривает, в частности, сотрудничество в области реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов. «Возможно, белорусская сторона таким образом пытается упредить последствия вероятного возобновления американских санкций против предприятий “Белнефтехима”», — предполагает собеседница Naviny.by.

Кроме того, не исключено, что на переговорах в Баку обсуждались и возможности кредитной поддержки Беларуси, отметила Манёнок.

Геополитические расклады: за Баку маячит Анкара

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич, со своей стороны, предостерегает от поверхностного подхода к оценке визита Лукашенко в Баку: ага, мол, понятно, поехал просить денег.

Эксперт подчеркивает, что Беларусь, в частности, может получить выгодные заказы в рамках восстановления отвоеванных Азербайджаном районов (Лукашенко на официальной встрече с Алиевым 14 апреля предложил поддержку со стороны Беларуси в восстановлении территорий, затронутых недавним военным конфликтом).

Также аналитик считает, что не случайно в прошлом году послом в этой стране был назначен бывший министр обороны и госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков. Потенциал двустороннего взаимодействия на ближайшие четыре-пять лет эксперт оценивает в диапазоне от 4 до 7 млрд долларов, «из которых половина — это военка».

Также он выделяет геополитический аспект визита Лукашенко в Баку: ведь Алиев — союзник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а Турция начинает играть все более заметную роль в регионе, в чем-то конкурируя с Россией и имея свои интересы в Беларуси.

Маневрирование не спасет, если нет стратегии развития своей страны

Таким образом, Лукашенко визитом в Баку попытался достичь нескольких целей. Если говорить о пиаре, то вопрос в том, многие ли смотрят белорусское телевидение и многие ли ему верят. К тому же крах белорусской внешней политики на западном направлении никак не заслонишь бравурными отчетами о дружбе с Россией, Китаем или Азербайджаном.

Вдобавок ведь, положа руку на сердце, в отношениях с Россией, например, не все так безоблачно (да и Пекин не в восторге от ссоры Минска с половиной мира). Лукашенко, как видим, пытается несколько сбалансировать усилившийся крен в сторону Кремля. Но на этот раз его капканы расставлены особенно изощренно.

Наконец, проблема в том, что белорусский режим, ударившись в репрессии, скомкав отношения с передовыми странами, еще более усугубил перспективы национальной экономики. Без новейших технологий и, главное, реформ, ее конкурентоспособность будет падать.

На недавнем совещании Лукашенко предложил сократить дипмиссии в странах, «которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», а идти туда, «где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу».

Да, Азербайджан платежеспособен, Алиев — друг, объявлено о стратегическом партнерстве, Баку не выставляет Минску претензий по части демократии и прав человека (еще бы!). Но покупать лишь бы что и стратегические партнеры (это касается не только Азербайджана) не станут.

Беларуси между тем грозит деградация во всех сферах. Адекватного ответа на назревшие вопросы развития страны у белорусской правящей верхушки нет. А без этого любое маневрирование на международной арене будет лишь малоэффективной суетой в рамках спасения анахроничного режима любой ценой.