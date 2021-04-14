|
Лукашенко в Баку. Вы нам — нефть, а мы вам — оружие
Источник материала: Навiны
Визит в Азербайджан к старому другу — тамошнему президенту Ильхаму Алиеву наверняка был важен для Александра Лукашенко уже чисто психологически. Ведь после вызвавших бурные протесты президентских выборов 2020 года он
И вот сейчас, 13–14 апреля, в Баку у Лукашенко состоялись радушные
Но сводить визит к пиару и попытке попросить у Алиева денег — а такой подачей грешат иные не симпатизирующие белорусскому режиму СМИ — было бы большим упрощением.
Обратим внимание на несколько важных моментов: оружие, нефть и геополитику.
«Оса», «Гроза» и «Полонез»
В частности, нет сомнения, что белорусское (или модернизированное с помощью Минска) оружие помогло Алиеву победить в недавних боях
Беларусь в свое время помогла Азербайджану модернизировать «практически все системы ПВО, начиная от С-200 и заканчивая
В частности, как сообщил эксперт, Минск поставил Баку белорусскую модификацию ЗРК «Бук» на колесном ходу — «Бук-МБ2». Минская компания «Тетраэдр» провела модернизацию комплексов С-125 по программе С-125Т, в частности «заточив» их против беспилотников.
«Есть косвенные данные, что во время недавней войны за Карабах большое число армянских дронов было сбито системами ПВО, которые апгрейдила Беларусь», — сказал Алесин.
Кроме того, по его словам, Беларусь поставила Азербайджану системы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» и
Ну, и, конечно же, коронка белорусского ВПК — реактивные системы залпового огня «Полонез», которые тоже были
«Очевидно, чтобы не подводить Минск, азербайджанцы не очень афишировали успехи применения этой системы, но есть данные, что для поражения некоторых точечных целей, в частности узких мостов, “Полонез” применялся, и достаточно эффективно», — заявил собеседник Naviny.by.
Какие предложения белорусского ВПК могут заинтересовать Баку?
По мнению Алесина, сейчас Алиев продолжит усиливать свою армию, и в частности захочет получить новую белорусскую ракету для «Полонеза», способную пролететь до 300 километров с боеголовкой весом почти полтонны. Также может заинтересовать Баку очередная модернизация «Бука» — ЗРК
Вероятно, азербайджанцы захотят продолжить модернизацию системы «Оса-Т», предположил Алесин: «Будет новая ракета, двухступенчатая, которая позволит увеличить дальность стрельбы по беспилотникам и высоту поражения».
Аналитик отметил, что на недавнем параде в Баку можно было видеть обилие военной техники — в том числе и турецкой, и израильской — на платформе МАЗ и МЗКТ. «То, что собирается на Гянджинском автозаводе (с 2007 года там организована сборка белорусской техники. — А.К.), — это в основном военные шасси и тягачи. Это важная часть сотрудничества с Беларусью», — подчеркнул эксперт.
По его прогнозу, сейчас азербайджанская армия, которой нужно возместить потери военной техники после боев за Карабах, «окончательно пересядет с “ГАЗов”, “ЗиЛов”, “КамАЗов” и “Уралов” на автомобили, которые собираются в Гяндже из белорусских машинокомплектов».
Продажа вооружений Азербайджану способна сбалансировать сальдо торговли с этой страной (по итогам прошлого года импорт оттуда намного перевесил экспорт туда), считает аналитик. К тому же, заметил он, «за
Покупая же нефть в Азербайджане, Лукашенко хочет продемонстрировать, что многовекторность не погибла, что он «не оказался полностью в распоряжении России», подчеркнул Алесин.
Зачем гнать танкеры из Азербайджана, когда российской нефти хоть залейся?
Да, с нефтью интересный вопрос. Одно дело — прошлогодняя ситуация, когда разразился
За прошлый год там закупили около 800 тысяч тонн нефти, в нынешнем собираются приобрести миллион тонн. 270 тысяч тонн уже получено.
Но сейчас-то с Москвой отношения в другой фазе. Она готова давать Минску нефти под завязку. И несмотря на налоговый маневр, который Россия проводит в своей нефтянке, ее нефть пока достается Беларуси с дисконтом от мировой цены. Зачем тогда гнать танкеры из Азербайджана?
Да, хотя на сегодня российская нефть, судя по всему, остается наиболее привлекательной с точки зрения цены и логистики, белорусское руководство не хочет отказываться от стратегии
Ведя разговор о продолжении поставок из этой страны, Минск хочет продемонстрировать и определенное «дистанцирование от России», заявила Манёнок в комментарии для Naviny.by.
Также эксперт обращает внимание на то, что подписанный 14 апреля
Кроме того, не исключено, что на переговорах в Баку обсуждались и возможности кредитной поддержки Беларуси, отметила Манёнок.
Геополитические расклады: за Баку маячит Анкара
Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич, со своей стороны,
Эксперт подчеркивает, что Беларусь, в частности, может получить выгодные заказы в рамках восстановления отвоеванных Азербайджаном районов (Лукашенко на официальной встрече с Алиевым 14 апреля
Также аналитик считает, что не случайно в прошлом году послом в этой стране был назначен бывший министр обороны и госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков. Потенциал двустороннего взаимодействия на ближайшие четыре-пять лет эксперт оценивает в диапазоне от 4 до 7 млрд долларов, «из которых половина — это военка».
Также он выделяет геополитический аспект визита Лукашенко в Баку: ведь Алиев — союзник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а Турция начинает играть все более заметную роль в регионе, в чем-то конкурируя с Россией и имея свои интересы в Беларуси.
Маневрирование не спасет, если нет стратегии развития своей страны
Таким образом, Лукашенко визитом в Баку попытался достичь нескольких целей. Если говорить о пиаре, то вопрос в том, многие ли смотрят белорусское телевидение и многие ли ему верят. К тому же
Вдобавок ведь, положа руку на сердце, в отношениях с Россией, например,
Наконец, проблема в том, что белорусский режим, ударившись в репрессии, скомкав отношения с передовыми странами, еще более усугубил перспективы национальной экономики. Без новейших технологий и, главное, реформ, ее конкурентоспособность будет падать.
На недавнем
Да, Азербайджан платежеспособен, Алиев — друг, объявлено о стратегическом партнерстве, Баку не выставляет Минску претензий по части демократии и прав человека (еще бы!). Но покупать лишь бы что и стратегические партнеры (это касается не только Азербайджана) не станут.
Беларуси между тем грозит деградация во всех сферах. Адекватного ответа на назревшие вопросы развития страны у белорусской правящей верхушки нет. А без этого любое маневрирование на международной арене будет лишь малоэффективной суетой в рамках спасения анахроничного режима любой ценой.
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)