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Байден официально подтвердил скорый вывод войск из Афганистана

15.04.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что начинает вывод войск из Афганистана.

Байден официально подтвердил скорый вывод войск из Афганистана
Источник: bracingviews.com

«Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Пора американским войскам вернуться домой», — сказал он во время своего видеообращения.

По словам американского президента, вывод войск начнется 1 мая, в полной координации с союзниками и партнерами в США. Байден предупредил, что если талибы попытаются атаковать во время вывода войск, «мы будем защищать себя и наших партнеров всеми доступными средствами».

«Десять лет назад мы свершили правосудие над бен Ладеном, и с тех пор находились в Афганистане в течение 10 лет. Причины, почему мы остаемся в Афганистане, становятся все более непонятными», — считает президент США.

Войска планируют вывести до 11 сентября — к 20-й годовщине терактов 2001 года.

 
 
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Президент США Джо Байден официально подтвердил, что начинает вывод войск из Афганистана.
 
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