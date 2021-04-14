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Европейский вещательный союз просят проверить, насколько БТ причастно к пыткам
Источник материала: Партизан
Народное антикризисное управление Павла Латушко
В качестве аргумента говорится, что видео с испуганными и избитыми людьми, которые дают признания, часто снимают сотрудники госСМИ, а потом эти кадры показывают по телевидению.
"Бывает, что допрос задержанных на камеру ведут государственные пропагандисты. Видео сначала публикуется в телеграм-каналах силовых структур, а после нередко попадает в эфир государственных телеканалов. В том числе принадлежащих "Белтелерадиокомпании" — члену Европейского вещательного союза (ЕВС)", — отмечается в обращении.
В НАУ напоминают, что избиение людей и принуждение их к признаниям на камеру с помощью насилия однозначно трактуется как пытка. Да и распространение таких видео, говорят в НАУ, нарушает права человека. Как пример упоминается допрос активиста анархистского движения Николая Дедка, показанный на канале "Беларусь 1": "Мужчина избит, отвечает заученными фразами, даже не слушая до конца вопросы, при этом автор сюжета позволяет себе иронизировать над человеком, который, очевидно, только что подвергся насилию",
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Народное антикризисное управление Павла Латушко обратилось в Европейский вещательный союз с призывом проверить, насколько Белтелерадиокомпания имеет...
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