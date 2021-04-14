interfax.by сообщение. "Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии", - цитируетсообщение.





В Минздраве напомнили, что полупродукт вакцины производится АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".













"Ранее вакцина "Спутник V", произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Беларуси и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.

Контроль качества - как опытно-промышеленных серий, так и промышленных серий, осуществлялся центром имени Н.Ф. Гамалеи совместно с РУП "Белмедпрепараты", - рассказали в ведомстве.





В Минздраве напомнили, что планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно.



