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Без вариантов: минздрав Беларуси одобрил вакцину "Спутник V", произведенную на "Белмедпрепаратах"

15.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вакцина "Спутник V" (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты", одобрена Минздравом, говорится в телеграм-канале министерства в среду.

"Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии", - цитирует interfax.by сообщение. 

В Минздраве напомнили, что полупродукт вакцины производится АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". 



"Ранее вакцина "Спутник V", произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Беларуси и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников. 
Контроль качества - как опытно-промышеленных серий, так и промышленных серий, осуществлялся центром имени Н.Ф. Гамалеи совместно с РУП "Белмедпрепараты", - рассказали в ведомстве. 

В Минздраве напомнили, что планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно.
 
 
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Вакцина "Спутник V" (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты", одобрена Минздравом, говорится в телеграм-канале министерства в среду.
 
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