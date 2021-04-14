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Без вариантов: минздрав Беларуси одобрил вакцину "Спутник V", произведенную на "Белмедпрепаратах"
Источник материала: Партизан
Вакцина "Спутник V" (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты", одобрена Минздравом, говорится в телеграм-канале министерства в среду.
"Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии", - цитирует
В Минздраве напомнили, что полупродукт вакцины производится АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".
"Ранее вакцина "Спутник V", произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Беларуси и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.
Контроль качества - как опытно-промышеленных серий, так и промышленных серий, осуществлялся центром имени Н.Ф. Гамалеи совместно с РУП "Белмедпрепараты", - рассказали в ведомстве.
В Минздраве напомнили, что планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно.
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Вакцина "Спутник V" (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты", одобрена Минздравом, говорится в телеграм-канале министерства в среду.
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