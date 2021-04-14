Дивиденды государственного нефтетрейдера значительно сократились

пишет officelife.media Общая сумма составит почти 2,8 млн рублей. Это намного меньше, чем за 2018 год — чуть более 7 млн. За 2019-й дивиденды не назначались,officelife.media

Будучи закрытым обществом, компания не публикует отчетность. Известно, что она контролируется двумя белорусскими НПЗ. Оба завода почти полностью государственные. Мозырский НПЗ примерно на 42% принадлежит российской «Славнефти».





Не так давно у БНК появился конкурент — ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК). Один из акционеров нового трейдера — Банк развития. Но его доля невелика — около 0,7%.



