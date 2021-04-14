ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дивиденды государственного нефтетрейдера значительно сократились

15.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) решило начислить дивиденды по итогам 2020 года.

Общая сумма составит почти 2,8 млн рублей. Это намного меньше, чем за 2018 год — чуть более 7 млн. За 2019-й дивиденды не назначались, пишет officelife.media
Будучи закрытым обществом, компания не публикует отчетность. Известно, что она контролируется двумя белорусскими НПЗ. Оба завода почти полностью государственные. Мозырский НПЗ примерно на 42% принадлежит российской «Славнефти».

Не так давно у БНК появился конкурент — ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК). Один из акционеров нового трейдера — Банк развития. Но его доля невелика — около 0,7%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) решило начислить дивиденды по итогам 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алимбекова вошла в топ-10 биатлонисток по призовым, заработанным за сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by