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Сбежавшие от леопарда антилопы стали добычей львов
15.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
События разворачивались в национальной парке Пиланесберг в ЮАР. Гид Родни Номбекан заметил леопарда, который вел охоту на зебр и антилоп, утолявших жажду у водопоя. Хищник подкрался к парнокопытным и попытался атаковать их. Гну бросились врассыпную и не заметили, что бегут прямо в лапы других хищников – львов.
Львам удалось схватить двух молодых антилоп. Несмотря на попытки вырваться из когтей хищников, гну все же стали добычей.
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Туристы стали свидетелями охоты львов: хищники поймали антилопу гну, которой незадолго до этого удалось сбежать от леопарда. Смотрите на видео кадры, снятые...
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