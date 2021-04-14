Сбежавшие от леопарда антилопы стали добычей львов

Источник материала: Sputnik Беларусь

События разворачивались в национальной парке Пиланесберг в ЮАР. Гид Родни Номбекан заметил леопарда, который вел охоту на зебр и антилоп, утолявших жажду у водопоя. Хищник подкрался к парнокопытным и попытался атаковать их. Гну бросились врассыпную и не заметили, что бегут прямо в лапы других хищников – львов.

Львам удалось схватить двух молодых антилоп. Несмотря на попытки вырваться из когтей хищников, гну все же стали добычей.

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