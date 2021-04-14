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Правда ли, что служебные собаки получают дозу наркотиков – видео
15.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вы тоже думали, что собак на границе прикармливают наркотиками?
"Это заблуждение!" – уверяют кинологи. Устоявшийся стереотип не редко подпитывается слухами и периодически тиражируется в прессе.
На самом деле в основе дрессировки служебных собак – игра, подкрепленная позитивными эмоциями, похвалой и лакомством. Об этом Sputnik рассказал начальник кинологического отдела Витебской таможни Иван Алексин.
Срочную службу Алексин проходил в Кинологическом центре органов пограничной службы Беларуси, что в Сморгони. Затем служил в Гомельской погрангруппе, на границе с Украиной. В таможенной кинологической службе с 2015 года. Пришел туда со своей собакой Миррой. Она – член семьи и всеобщая любимица.
Первую партию наркотиков овчарка обнаружила в девятимесячном возрасте. Два года назад в пункте пропуска "Урбаны" Мирра задержала более 300 килограммов гашиша.
"Методика дрессировки построена на игре и позитиве. С раннего возраста важно подобрать для щенка самую, самую любимую игрушку и начинать ее прятать. У Мирры это резиновый мячик. Находит – обязательно нужно похвалить, поощрить, дать лакомство. Затем рядом закладывается предмет с запахом наркотического средства. У собаки постепенно вырабатывается рефлекс: если она чует специфический запах, значит, рядом мячик. Все достаточно просто", – поясняет кинолог Иван Алексин.
Если собаку кормить наркотиками, она долго не проживет. В таможенных органах Беларуси сегодня действуют 5 кинологических отделов: в Брестской, Гродненской, Витебской, Гомельской и Минской региональной таможнях. В штате 39 кинологов, за которыми закреплено 40 служебных собак. В основном используются немецкие овчарки и лабрадоры.
За 2020 год кинологи самостоятельно и во взаимодействии с иными структурными подразделениями таможен выявили 60 фактов незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу.
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Бытует мнение, что собаки, которые натасканы на поиски наркотиков, эти самые наркотики постоянно получают в пищу. Sputnik узнал у кинологов, как на самом деле...
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