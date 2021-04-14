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Избран новый председатель Конференции католических епископов Беларуси

15.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Новым председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран епископ Витебский Олег Буткевич, сообщили в пресс-службе РКЦ.

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В белорусской столице состоялось очередное пленарное заседание Конференции католических епископов республики, приуроченное к 30-й годовщине возрождения костела в Беларуси.

На встрече присутствовали все белорусские иерархи и Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, а также архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который продолжает выполнять ряд функций в костеле после ухода в отставку.

"Основным пунктом повестки дня 80-го пленарного заседания было избрание нового председателя, пост которого был освобожден после ухода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с его 75-летием", – уточнили в пресс-службе белорусского костела.

Там также добавили, что в результате голосования епископ Олег Буткевич был избран новым председателем Конференции.

Архиепископ Кондрусевич, который остается председателем Комиссии по богослужению и дисциплине таинств и Совета по экуменизму, также был избран председателем Комиссии по общему пастырскому попечению.

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Теги: Минск
 
 
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После ухода архиепископа Тадеуша Кондрусевича на пенсию данная должность у белорусских католиков стала вакантной.
 
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