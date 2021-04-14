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Избран новый председатель Конференции католических епископов Беларуси
15.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Новым председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран епископ Витебский Олег Буткевич, сообщили в пресс-службе РКЦ.
В белорусской столице состоялось очередное пленарное заседание Конференции католических епископов республики, приуроченное к 30-й
На встрече присутствовали все белорусские иерархи и Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, а также архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который продолжает выполнять ряд функций в костеле после ухода в отставку.
"Основным пунктом повестки дня 80-го пленарного заседания было избрание нового председателя, пост которого был освобожден после ухода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с его 75-летием", – уточнили в пресс-службе белорусского костела.
Там также добавили, что в результате голосования епископ Олег Буткевич был избран новым председателем Конференции.
Архиепископ Кондрусевич, который остается председателем Комиссии по богослужению и дисциплине таинств и Совета по экуменизму, также был избран председателем Комиссии по общему пастырскому попечению.
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После ухода архиепископа Тадеуша Кондрусевича на пенсию данная должность у белорусских католиков стала вакантной.
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