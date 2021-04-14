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Погодное предупреждение объявлено в Беларуси из-за сильных дождей
15.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен из-за сильных осадков, которые ожидаются в четверг в восточных районах Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"Днем в четверг 15 апреля местами по востоку страны ожидаются сильные дожди", – сказали в Гидромете.
Там также уточнили, что в ближайшие сутки погоду в республике будут формировать малоподвижные атмосферные фронты. Ночью и утром на западе страны возможен мокрый снег. Днем пройдут дожди с грозами, а температура воздуха составит от +6°С (на северо-западе) до +16°С (на юго-востоке). Атмосферное давление существенно не изменится.
В пятницу, 16 апреля погодные условия в стране существенно не изменятся: снова прогнозируются дожди, а температура воздуха будет находиться в пределах от +9 до +15°С.
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Синоптики Гидромета предупреждают, что утром в четверг на западе страны даже возможен мокрый снег.
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