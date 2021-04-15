|
И пусть весь мир подождет! Белорус с невозмутимым видом продолжил рыбачить на фоне пожара и стал мемом
Источник материала: ОНТ
Слуцкий портал kurjer.info опубликовал видео, на котором мужчина спокойно продолжает ловить рыбу на фоне загоревшейся травы.
13 апреля произошло возгорание поймы реки Случь. Несмотря на пожар, рыбачивший мужчина с невозмутимым видом продолжил свое занятие. Эпичное видео разлетелось по соцсетям. Журналисты нашли героя ролика и
ФОТО: скриншот из видео
ВИДЕО: kurjer.info
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И пусть весь мир подождет! Белорус с невозмутимым видом продолжил рыбачить на фоне пожара и стал мемом
Слуцкий портал kurjer.info опубликовал видео, на котором мужчина спокойно продолжает ловить рыбу на фоне загоревшейся травы. 13 апреля произошло возгорание поймы реки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)