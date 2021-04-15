ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И пусть весь мир подождет! Белорус с невозмутимым видом продолжил рыбачить на фоне пожара и стал мемом

15.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

И пусть весь мир подождет! Белорус с невозмутимым видом продолжил рыбачить на фоне пожара и стал мемом

Слуцкий портал kurjer.info опубликовал видео, на котором мужчина спокойно продолжает ловить рыбу на фоне загоревшейся травы.

13 апреля произошло возгорание поймы реки Случь. Несмотря на пожар, рыбачивший мужчина с невозмутимым видом продолжил свое занятие. Эпичное видео разлетелось по соцсетям. Журналисты нашли героя ролика и поинтересовались, знает ли он о том, что попал на видео. По словам рыбака, слава его не интересует. 


Сообщается, что пламя у реки тушили четыре пожарных расчета. 

ФОТО: скриншот из видео 

ВИДЕО: kurjer.info

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкий портал kurjer.info опубликовал видео, на котором мужчина спокойно продолжает ловить рыбу на фоне загоревшейся травы. 13 апреля произошло возгорание поймы реки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці айца Аляксандра Надсана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by