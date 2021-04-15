И пусть весь мир подождет! Белорус с невозмутимым видом продолжил рыбачить на фоне пожара и стал мемом

Источник материала: ОНТ

Слуцкий портал kurjer.info опубликовал видео, на котором мужчина спокойно продолжает ловить рыбу на фоне загоревшейся травы.

13 апреля произошло возгорание поймы реки Случь. Несмотря на пожар, рыбачивший мужчина с невозмутимым видом продолжил свое занятие. Эпичное видео разлетелось по соцсетям. Журналисты нашли героя ролика и поинтересовались , знает ли он о том, что попал на видео. По словам рыбака, слава его не интересует.





Сообщается , что пламя у реки тушили четыре пожарных расчета.

ФОТО: скриншот из видео

ВИДЕО: kurjer.info

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram