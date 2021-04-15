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Лукашенко о Нагорном Карабахе: Дай бог, чтобы не было осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов
Источник материала: ОНТ
Президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Беларусь готова помочь в восстановлении пострадавших территорий. И людям эта поддержка действительно важна.
В преддверии визита белорусского лидера в Баку на теме нагорнокарабахского конфликта немало спекулировали в интернете: мол, поздравит ли с победой президента Азербайджана? Белорусский лидер и не скрывал своих взглядов: война – горе общее, а поздравлять с её окончанием следует народы. Причём двух стран.
Возвращаясь к теме двусторонних контактов, сегодня страны пополнили багаж новыми соглашениями. В присутствии президентов министры подписали новые документы о сотрудничестве в сельском хозяйстве, туризме, энергетике и нефтяной сфере. Минск и Баку показывают хороший пример, как то, что написано на бумаге, воплощается в реальной жизни. Именно благодаря такому вниманию на высшем уровне. И, похоже, следующую ревизию проведём уже в Минске – Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева снова посетить Беларусь.
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Лукашенко о Нагорном Карабахе: Дай бог, чтобы не было осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов
Президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Беларусь готова помочь в восстановлении пострадавших территорий. И...
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