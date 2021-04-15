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Лукашенко о Нагорном Карабахе: Дай бог, чтобы не было осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов

15.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о Нагорном Карабахе: Дай бог, чтобы не было осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов

Президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Беларусь готова помочь в восстановлении пострадавших территорий. И людям эта поддержка действительно важна. 


В преддверии визита белорусского лидера в Баку на теме нагорнокарабахского конфликта немало спекулировали в интернете: мол, поздравит ли с победой президента Азербайджана? Белорусский лидер и не скрывал своих взглядов: война – горе общее, а поздравлять с её окончанием следует народы. Причём двух стран. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении – с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет. Мою позицию знает весь мир, знают и в Азербайджане, и в Армении. Я всегда задавал вопрос: скажите, в Карабахе люди счастливы, им хорошо там? Сегодня действительно хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального периода в их истории. Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов». 

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана: «Азербайджан нацелен на укрепление мер доверия в отношениях с Арменией. Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий. Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном».

Возвращаясь к теме двусторонних контактов, сегодня страны пополнили багаж новыми соглашениями. В присутствии президентов министры подписали новые документы о сотрудничестве в сельском хозяйстве, туризме, энергетике и нефтяной сфере. Минск и Баку показывают хороший пример, как то, что написано на бумаге, воплощается в реальной жизни. Именно благодаря такому вниманию на высшем уровне. И, похоже, следующую ревизию проведём уже в Минске – Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева снова посетить Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Беларусь готова помочь в восстановлении пострадавших территорий. И...
 
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