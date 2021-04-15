Лукашенко о Нагорном Карабахе: Дай бог, чтобы не было осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов

Источник материала: ОНТ

Президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Беларусь готова помочь в восстановлении пострадавших территорий. И людям эта поддержка действительно важна.





В преддверии визита белорусского лидера в Баку на теме нагорнокарабахского конфликта немало спекулировали в интернете: мол, поздравит ли с победой президента Азербайджана? Белорусский лидер и не скрывал своих взглядов: война – горе общее, а поздравлять с её окончанием следует народы. Причём двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении – с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет. Мою позицию знает весь мир, знают и в Азербайджане, и в Армении. Я всегда задавал вопрос: скажите, в Карабахе люди счастливы, им хорошо там? Сегодня действительно хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального периода в их истории. Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов».

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана: «Азербайджан нацелен на укрепление мер доверия в отношениях с Арменией. Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий. Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном».

Возвращаясь к теме двусторонних контактов, сегодня страны пополнили багаж новыми соглашениями. В присутствии президентов министры подписали новые документы о сотрудничестве в сельском хозяйстве, туризме, энергетике и нефтяной сфере. Минск и Баку показывают хороший пример, как то, что написано на бумаге, воплощается в реальной жизни. Именно благодаря такому вниманию на высшем уровне. И, похоже, следующую ревизию проведём уже в Минске – Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева снова посетить Беларусь.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram