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«Ирония судьбы» по-голливудски: в США снимут англоязычную версию культового советского фильма
Источник материала: ОНТ
Режиссер Марюс Вайсберг планирует снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»,
Сообщается, что работа над картиной начнется летом в Бостоне. В голливудской версии фильма сыграют актеры Эмма Робертс и Томас Манн.
ФОТО: кадр из фильма
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Режиссер Марюс Вайсберг планирует снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», передает пресс-служба компании...
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