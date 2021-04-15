«Ирония судьбы» по-голливудски: в США снимут англоязычную версию культового советского фильма

Источник материала: ОНТ

Режиссер Марюс Вайсберг планирует снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», передает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

Сообщается, что работа над картиной начнется летом в Бостоне. В голливудской версии фильма сыграют актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

ФОТО: кадр из фильма





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