Блогеры посетили Полесский радиационный заповедник – самую «грязную» точку на карте Беларуси

Источник материала: ОНТ

От реабилитации пострадавших территорий – к устойчивому социально-экономическому развитию. Белорусские блогеры продолжают знакомиться с чернобыльской темой. Сегодня они посетили Полесский радиационно-экологический заповедник – пожалуй, самую «грязную» точку на карте страны. Многие побывали в закрытой зоне впервые.





Популярный чернобыльский маршрут. На табло – 0,49 микрозиверт в час. Радиационный фон примерно вдвое превышает норму. Всех, кто зашёл за шлагбаум, просят соблюдать правила.

Обязательно дозиметр и спецодежда. Без этого снаряжения на заражённые участки нельзя. Пришло время узнать, что такое настоящая зона отселения.

Дороги ведут вглубь леса. Для тех, кто здесь впервые, картина кажется жуткой. Вокруг – ни души. Вместо мёртвых городов (что так любят сталкеры) – смотрят на выселенные деревни. Можно даже ненадолго войти внутрь строений.

Полесский радиационно-экологический заповедник – это строгий пропускной режим и по-настоящему дикие места. Его создавали в первую очередь для охраны загрязнённой территории. Есть участки, где уровень радиации до сих пор превышает норму в тысячи раз. Но их здесь принято обходить стороной.

На территории заповедника сконцентрировано 30% всего цезия и 70% стронция, выпавших в Беларуси. Поэтому прежними эти земли уже никогда не будут, а жить с последствиями предстоит еще многим поколениям.

Но из-за неравномерного выпадения радиоактивных осадков определить точные границы загрязнения сложно. Территория напоминает мозаику: шаг влево – и уже зона облучения. Какой вред при этом получает человек – давно рассчитали.

В том, что здесь всё же есть жизнь, можно убедиться воочию. Коневодческая ферма – это, по сути, большая научная база. Около четырёхсот голов – лошади вместе с потомством.

Здесь изучают воздействие окружающей среды на парнокопытных – на их воспроизводство и накопление радионуклидов в организме. К тому же это становится довольно перспективным племенным бизнесом. Породистых лошадей охотно покупают.

А вот сколько цезия и стронция накопилось в почве, воде, растениях и в том же мясе, точно знают в этой лаборатории. Сюда стекаются образцы со всего района, и перед тем как сделать заключение, местные специалисты проводят полный анализ.

Но оптимистичных заключений в последние годы всё же больше. Период полураспада цезия и стронция прошёл – в земле этих радионуклидов вдвое меньше, чем 35 лет назад. А Хойникский район остаётся одним из наиболее пострадавших от чернобыльской аварии. В своё время с этой территории отселили более двадцати тысяч человек. Люди приложили немало усилий для преодоления последствий катастрофы. И сейчас здесь говорят не только о возрождении земель, но и о достойном развитии. В районе построили дороги, провели газ, открыли новые предприятия. Обо всём этом блогеры-очевидцы напишут и расскажут в своих блогах уже сегодня. А пока – обязательный дозиметрический контроль. Любое отклонение от нормы – повод принять срочные меры.

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