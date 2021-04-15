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Беспорядки в США: в полицию летят камни и бутылки, задержано 60 человек
Источник материала: ОНТ
Всё, что в последнее время происходит в США, говорит о том, что нация разделена. Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и жестокие, довольно странные убийства полицейскими афроамериканцев. Последний случай – в конце минувшей недели – спровоцировал новую волну беспорядков, которая до сих пор не стихла.
Напряжённая обстановка сейчас в городе Бруклин-Сентер. Здесь для разгона протестующих полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Несмотря на комендантский час, толпы выходят на улицы уже третий вечер подряд. Периодически происходят стычки с силовиками, есть случаи мародерства. Правоохранители с помощью мегафонов требуют разойтись. В ответ в них летят бутылки и камни. Сообщается о задержании по меньшей мере 60 человек.
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Всё, что в последнее время происходит в США, говорит о том, что нация разделена. Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и жестокие, довольно странные убийства...
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