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Беспорядки в США: в полицию летят камни и бутылки, задержано 60 человек

15.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки в США: в полицию летят камни и бутылки, задержано 60 человек

Всё, что в последнее время происходит в США, говорит о том, что нация разделена. Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и жестокие, довольно странные убийства полицейскими афроамериканцев. Последний случай – в конце минувшей недели – спровоцировал новую волну беспорядков, которая до сих пор не стихла.   


Напряжённая обстановка сейчас в городе Бруклин-Сентер. Здесь для разгона протестующих полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Несмотря на комендантский час, толпы выходят на улицы уже третий вечер подряд. Периодически происходят стычки с силовиками, есть случаи мародерства. Правоохранители с помощью мегафонов требуют разойтись. В ответ в них летят бутылки и камни. Сообщается о задержании по меньшей мере 60 человек.

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Всё, что в последнее время происходит в США, говорит о том, что нация разделена. Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и жестокие, довольно странные убийства...
 
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