Беспорядки в США: в полицию летят камни и бутылки, задержано 60 человек

Источник материала: ОНТ

Всё, что в последнее время происходит в США, говорит о том, что нация разделена. Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и жестокие, довольно странные убийства полицейскими афроамериканцев. Последний случай – в конце минувшей недели – спровоцировал новую волну беспорядков, которая до сих пор не стихла.





Напряжённая обстановка сейчас в городе Бруклин-Сентер. Здесь для разгона протестующих полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Несмотря на комендантский час, толпы выходят на улицы уже третий вечер подряд. Периодически происходят стычки с силовиками, есть случаи мародерства. Правоохранители с помощью мегафонов требуют разойтись. В ответ в них летят бутылки и камни. Сообщается о задержании по меньшей мере 60 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram