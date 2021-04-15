Биржевой товарооборот Беларуси с Китаем достиг 7,5 млн долларов в первом квартале

Источник материала: ОНТ

В первом квартале этого года биржевой товарооборот Беларуси с Китаем достиг 7,5 млн долларов. Динамика сделок впечатляет. Ведь за весь 2020 год страны наторговали на 13,5 млн.





Результат намерены превзойти. Это обсуждали на встрече китайского посла в Беларуси Се Сяоюна и топ-менеджмента Универсальной товарной биржи. Белорусскую площадку уже оценили 40 китайских компаний и два брокера, которые заключают сделки в интересах своих клиентов из азиатского региона. Через нашу биржу фирмам из Китая проще зайти на белорусский рынок и сделать покупку. Клиенты из Поднебесной приходят на торги за пиломатериалами, рапсовым маслом, сухим молоком. Стали покупать и сахар.

Биржа – ключевой элемент в диверсификации торговли между Беларусью и Китаем, отметил посол. Деловое сотрудничество между странами развивается очень плодотворно, несмотря на сложную эпидситуацию. Ежедневно на бирже совершается две тысячи сделок. На белорусскую площадку приходят клиенты более чем из 60 стран мира. Это порядка пяти тысяч нерезидентов, которые аккредитованы и работают через биржевые торги. Совокупный товарооборот биржи за первый квартал года – почти 2 млрд долларов.

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