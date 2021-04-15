ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кошка спасла жизнь человеку в Японии – ее наградили и «назначили» начальником полиции

15.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кошка спасла жизнь человеку в Японии – ее наградили и «назначили» начальником полиции

Необычная церемония прошла в Японии – там наградили кошку, которая спасла человека. Затем она на один день вступила в должность начальника полиции, передает телеканал NHK.

Кошка по кличке Коко в минувшем году помогла обнаружить пожилого мужчину, который упал в сточный ров. Животное село рядом и стало неотрывно смотреть в воду. Хозяйка кошки подошла ближе и заметила пострадавшего. Женщина сразу же позвала на помощь.

Коко получила грамоту и на один день стала начальником отделения полиции. 

ФОТО: pixabay

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычная церемония прошла в Японии – там наградили кошку, которая спасла человека. Затем она на один день вступила в должность начальника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці айца Аляксандра Надсана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by