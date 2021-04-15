Кошка спасла жизнь человеку в Японии – ее наградили и «назначили» начальником полиции

Источник материала: ОНТ

Необычная церемония прошла в Японии – там наградили кошку, которая спасла человека. Затем она на один день вступила в должность начальника полиции, передает телеканал NHK.

Кошка по кличке Коко в минувшем году помогла обнаружить пожилого мужчину, который упал в сточный ров. Животное село рядом и стало неотрывно смотреть в воду. Хозяйка кошки подошла ближе и заметила пострадавшего. Женщина сразу же позвала на помощь.

Коко получила грамоту и на один день стала начальником отделения полиции.

ФОТО: pixabay

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