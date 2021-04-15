Посол Беларуси в Китае вручил верительные грамоты Председателю КНР

Источник материала: ОНТ

Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сегодня вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.

Церемония прошла в Доме народных собраний. Минск и Пекин выстраивают стратегическое партнерство по всем направлениям. А дружба народов проверена не только временем, но и пандемией. Страны не раз оказывали и продолжают оказывать друг другу помощь в непростой эпидобстановке.





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