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Посол Беларуси в Китае вручил верительные грамоты Председателю КНР
Источник материала: ОНТ
Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сегодня вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.
Церемония прошла в Доме народных собраний. Минск и Пекин выстраивают стратегическое партнерство по всем направлениям. А дружба народов проверена не только временем, но и пандемией. Страны не раз оказывали и продолжают оказывать друг другу помощь в непростой эпидобстановке.
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Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сегодня вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину. Церемония прошла в Доме народных собраний. Минск и Пекин...
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