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Посол Беларуси в Китае вручил верительные грамоты Председателю КНР

15.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посол Беларуси в Китае вручил верительные грамоты Председателю КНР

Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сегодня вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.  

Церемония прошла в Доме народных собраний. Минск и Пекин выстраивают стратегическое партнерство по всем направлениям. А дружба народов проверена не только временем, но и пандемией. Страны не раз оказывали и продолжают оказывать друг другу помощь в непростой эпидобстановке.


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Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сегодня вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.   Церемония прошла в Доме народных собраний. Минск и Пекин...
 
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