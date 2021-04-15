Цены на нефть выросли на 5%

Источник материала: ОНТ

Стоимость нефти продолжает увеличиваться, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА «Новости».

Рост мировых цен на сырье достиг почти 5% на фоне информации министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Сообщается, что стоимость июньских фьючерсов на сырье сорта Brent составляет 66,66 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть WTI – 63,2 доллара за баррель.

ФОТО: freepik

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