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Цены на нефть выросли на 5%
Источник материала: ОНТ
Стоимость нефти продолжает увеличиваться, об этом свидетельствуют данные торгов,
Рост мировых цен на сырье достиг почти 5% на фоне информации министерства энергетики США о запасах нефти в стране.
Сообщается, что стоимость июньских фьючерсов на сырье сорта Brent составляет 66,66 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть WTI – 63,2 доллара за баррель.
ФОТО: freepik
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Стоимость нефти продолжает увеличиваться, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА «Новости». Рост мировых цен на сырье достиг почти 5% на фоне информации...
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