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Проверено! 8 способов продлить срок службы стиральной машины

15.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проверено! 8 способов продлить срок службы стиральной машины

Чтобы стиральная машина служила долго и работала без перебоев, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций. О них порталу aif.ru рассказал руководитель органа по сертификации бытовой техники Олег Драницкий. 

  1. Использовать стиральную машину следует в соответствии с правилами, которые находятся в инструкции. 
  2. Барабан следует загружать равномерно, при этом большие и маленькие вещи лучше стирать вместе.
  3. Необходимо подключать технику к заземленной розетке. 
  4. Не нужно пробовать самостоятельно починить технику, если что-то сломалось. Лучше вызвать мастера.
  5. Предметы, которые могут легко воспламеняться, рядом со стиралкой соседствовать не должны.
  6. Перед стиркой нужно вынимать из карманов все предметы – даже самые мелкие из них могут вывести машинку из строя.
  7. В случае, если вода жесткая, для ее смягчения следует добавлять специальные средства.
  8. Не стоит использовать большое количество порошка и кондиционера – обильная пена создает дополнительную нагрузку на двигатель стиралки, а белье чище при этом не становится. 

ФОТО: freepik

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Чтобы стиральная машина служила долго и работала без перебоев, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций. О них порталу aif.ru рассказал руководитель...
 
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