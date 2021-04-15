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Проверено! 8 способов продлить срок службы стиральной машины
Источник материала: ОНТ
Чтобы стиральная машина служила долго и работала без перебоев, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций. О них порталу aif.ru
ФОТО: freepik
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Чтобы стиральная машина служила долго и работала без перебоев, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций. О них порталу aif.ru рассказал руководитель...
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