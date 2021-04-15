Проверено! 8 способов продлить срок службы стиральной машины

Источник материала: ОНТ

Чтобы стиральная машина служила долго и работала без перебоев, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций. О них порталу aif.ru рассказал руководитель органа по сертификации бытовой техники Олег Драницкий.

Использовать стиральную машину следует в соответствии с правилами, которые находятся в инструкции. Барабан следует загружать равномерно, при этом большие и маленькие вещи лучше стирать вместе. Необходимо подключать технику к заземленной розетке. Не нужно пробовать самостоятельно починить технику, если что-то сломалось. Лучше вызвать мастера. Предметы, которые могут легко воспламеняться, рядом со стиралкой соседствовать не должны. Перед стиркой нужно вынимать из карманов все предметы – даже самые мелкие из них могут вывести машинку из строя. В случае, если вода жесткая, для ее смягчения следует добавлять специальные средства. Не стоит использовать большое количество порошка и кондиционера – обильная пена создает дополнительную нагрузку на двигатель стиралки, а белье чище при этом не становится.

ФОТО: freepik

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