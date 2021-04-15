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Девочка и мальчик попали под колеса троллейбуса в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске под колеса троллейбуса сегодня попали двое детей – девочка и мальчик 9 и 14 лет.
Днём на улице Казинца дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мальчик на самокате, девочка пешком. Одно «но» – на красный свет. Водитель, с его слов, не успел затормозить.
Все обстоятельства наезда выясняются. На месте работают госавтоинспекторы и следствие.
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В Минске под колеса троллейбуса сегодня попали двое детей – девочка и мальчик 9 и 14 лет. Днём на улице Казинца дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному...
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