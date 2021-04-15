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Тихановские получили долю в компании семьи Бабарико задолго до выборов, а Карач финансируют из Германии. Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Кто до сих пор не готов к конструктивному диалогу? Это «беглые» в центрах деструктивных попыток влияния на Беларусь: Вильнюсе, Варшаве и Киеве. К неспособности признать поражения (как глобальные, так и локальные) в этой оппозиционной тусовке добавилась и ещё одна особенность – рьяный самообман.
Причин для этого много, но одна из главных – всё больше людей в революционном самоизгнании понимают, что были обмануты. И не только тогда, когда поддались на призывы и куда-то вышли или уехали. Лжи в электоральную кампанию было много от всех протестных лидеров. Сейчас, когда эмоции стихают, скрыть это всё сложнее.
Я думаю, что государственное телевидение вполне может выставлять счёт «беглым» за их проявление в эфире.
Уже несколько недель действия диаспоральных кучек в Вильнюсе, Варшаве и Киеве не приводят ни к чему в Минске. Если честно, то сейчас почти все их разговоры в Zoom и на других платформах – это болтология о смысле жизни, погоде и котиках-собачках. Но это не значит, что вопросов к ним нет. Эти вопросы будут заданы на территории Беларуси, и это все понимают. Пока же – чуть детальнее о том, что это было. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Признаки какой-никакой жизни пока подаёт «любимица» телеканала ОНТ Ольга Карач. Недавно вот набросилась в Вильнюсе на литовского блогера, потому что тому, видите ли, не нравится змагарство «беглых» белорусов у себя на Родине. Странно это… Не менее странно то, что Ольга критикует всех за создание партий, а себя при этом называет «политиком». Что-то здесь не сходится, правда?
Но Ольге, если честно, можно немного посочувствовать, потому что расклад похож на то, что эта элегантная леди находится в финансовом плену у немцев. Разговор Карач в Zoom с человеком, которого все называют «Дисс».
Итак, что мы узнали? Некто Дисс живёт в Германии, Ольга Карач с риторикой «готова перед вами ходить на цыпочках» напрашивается с ним на разговор, потому что «есть обязательства перед людьми». Ольга за последние месяцы неплохо поправила своё финансовое положение, а потому уже можно вслух говорить давние предположения: Ольгу финансирует немецкая диаспора в обход Тихановской, ставит ей задачи и требует отчёта. Читайте между строк: вот эта шутка в фотошопе про Карач и Германию – не такая уж и шутка, получается.
В «Будет дополнено» уже можно вводить подрубрику «Как ещё "беглые" унижают своего бывшего символа». Тихановской сейчас достаётся от всех – так что даже Франаку Вечёрко есть резон сориентироваться и воткнуть нож в спину своей госпожи.
Но есть в этой тотальной апатии в лагерях «беглых» и свои плюсы. Здорово, что некоторые люди отбросили эмоции, которыми их месяцами пичкали через фейки из Telegram-каналов, и начали наконец думать. И вспоминать. Ведь очень часто что-то важное на виду, но не замечено.
По вполне понятным причинам ситуативно у «беглых» среди обсуждений – новая фигура. Фигуру обсуждают во всех смыслах и не всегда лицеприятно, но не об этом. Про Виктора Бабарико вспомнили ещё потому, что вину за несвершившуюся революцию сейчас модно вешать на всех подряд: на заводчан, на чиновников, на силовиков… Вот добрались и до банкиров, это ведь тоже было вопросом времени.
И вот госпоже Карач вопрос задаёт кто-то из Беларуси. Слушайте внимательно.
Я ещё раз тезисно обозначу суть этой конспирологической версии от обычного белоруса: Тихановские за что-то получили долю в компании семьи Бабарико задолго до выборов, акции оформили на Светлану. А работали в этой компании в основном те, кто сейчас окружил Тихановскую в Вильнюсе. Карач со своими контактами в оппозиционной среде говорит, что ничего удивительного нет, все всё понимают. Кроме якобы «независимых» порталов, которые в упор отказываются копать в заданном направлении. Знаете, для «беглых», может, удивительно. Но вообще, если человек говорит, что «будет интересно», то держать слово – это нормально. Интересно будет. Хотя это только версия…
А вот про все эти накрутки голосов и на платформах, и в YouTube, и в Telegram-каналах – вроде, все уже поняли, что это «развод». Кроме вот этого товарища. Это Слава. Просто Слава, его так все называют, и он помогает Карач проводить стримы, хотя иногда зачем-то берёт слово. Там и сама Ольга порой говорит какую-то чушь, а уж вместе они перцу дают на весь Вильнюс.
И вот Слава делает робкую попытку выбраться из танка и хоть что-то понять. Я напомню, это человек, который помогает Карач в работе с интернет-аудиторией.
«Беглые» уже не шифруются и сами признают, что накупить десятками тысяч фейковых аккаунтов для голосований, для лайков и дизлайков, просмотров и комментариев – это недорого. Но вам, конечно, доказывают, что интернет – с народом. Разуйте вы глаза. Вами воспользовались, теми, кто поверил и куда-то пошёл. И это было дёшево – во всех смыслах.
Но больше такого ведь не повторится, правда?
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Тихановские получили долю в компании семьи Бабарико задолго до выборов, а Карач финансируют из Германии. Рубрика «Будет дополнено»
Кто до сих пор не готов к конструктивному диалогу? Это «беглые» в центрах деструктивных попыток влияния на Беларусь: Вильнюсе, Варшаве и Киеве. К неспособности...
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