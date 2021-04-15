Тихановские получили долю в компании семьи Бабарико задолго до выборов, а Карач финансируют из Германии. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Кто до сих пор не готов к конструктивному диалогу? Это «беглые» в центрах деструктивных попыток влияния на Беларусь: Вильнюсе, Варшаве и Киеве. К неспособности признать поражения (как глобальные, так и локальные) в этой оппозиционной тусовке добавилась и ещё одна особенность – рьяный самообман.





Причин для этого много, но одна из главных – всё больше людей в революционном самоизгнании понимают, что были обмануты. И не только тогда, когда поддались на призывы и куда-то вышли или уехали. Лжи в электоральную кампанию было много от всех протестных лидеров. Сейчас, когда эмоции стихают, скрыть это всё сложнее.

Я думаю, что государственное телевидение вполне может выставлять счёт «беглым» за их проявление в эфире.

Уже несколько недель действия диаспоральных кучек в Вильнюсе, Варшаве и Киеве не приводят ни к чему в Минске. Если честно, то сейчас почти все их разговоры в Zoom и на других платформах – это болтология о смысле жизни, погоде и котиках-собачках. Но это не значит, что вопросов к ним нет. Эти вопросы будут заданы на территории Беларуси, и это все понимают. Пока же – чуть детальнее о том, что это было. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Признаки какой-никакой жизни пока подаёт «любимица» телеканала ОНТ Ольга Карач. Недавно вот набросилась в Вильнюсе на литовского блогера, потому что тому, видите ли, не нравится змагарство «беглых» белорусов у себя на Родине. Странно это… Не менее странно то, что Ольга критикует всех за создание партий, а себя при этом называет «политиком». Что-то здесь не сходится, правда?

Но Ольге, если честно, можно немного посочувствовать, потому что расклад похож на то, что эта элегантная леди находится в финансовом плену у немцев. Разговор Карач в Zoom с человеком, которого все называют «Дисс».

Ольга Карач: «Дисс, я помню, что мы, кстати, хотели переговорить, и у меня есть серьёзный разговор к вам. Там есть обязательства, которые я брала, перед людьми ещё… Давно. И я должна их закрыть».

Дисс: «Да, это вообще без проблем. Привет. И я могу, если что, прилететь. Или где-то встретимся там. Я ж всё-таки в Германии живу».

Итак, что мы узнали? Некто Дисс живёт в Германии, Ольга Карач с риторикой «готова перед вами ходить на цыпочках» напрашивается с ним на разговор, потому что «есть обязательства перед людьми». Ольга за последние месяцы неплохо поправила своё финансовое положение, а потому уже можно вслух говорить давние предположения: Ольгу финансирует немецкая диаспора в обход Тихановской, ставит ей задачи и требует отчёта. Читайте между строк: вот эта шутка в фотошопе про Карач и Германию – не такая уж и шутка, получается.

В «Будет дополнено» уже можно вводить подрубрику «Как ещё "беглые" унижают своего бывшего символа». Тихановской сейчас достаётся от всех – так что даже Франаку Вечёрко есть резон сориентироваться и воткнуть нож в спину своей госпожи.

«Светлана выбрала свой путь – пусть она его пройдёт до конца. Это её выбор, и мы не хотим её останавливать, слишком много и слишком часто все пытались её останавливать, вразумлять, что угодно… Сейчас мы просто отпустили руку – девочка идёт своей дорогой».

Но есть в этой тотальной апатии в лагерях «беглых» и свои плюсы. Здорово, что некоторые люди отбросили эмоции, которыми их месяцами пичкали через фейки из Telegram-каналов, и начали наконец думать. И вспоминать. Ведь очень часто что-то важное на виду, но не замечено.

По вполне понятным причинам ситуативно у «беглых» среди обсуждений – новая фигура. Фигуру обсуждают во всех смыслах и не всегда лицеприятно, но не об этом. Про Виктора Бабарико вспомнили ещё потому, что вину за несвершившуюся революцию сейчас модно вешать на всех подряд: на заводчан, на чиновников, на силовиков… Вот добрались и до банкиров, это ведь тоже было вопросом времени.

И вот госпоже Карач вопрос задаёт кто-то из Беларуси. Слушайте внимательно.

«Помните, когда в ЦИКе пропускали к выборам, Ермошина обронила фразу, что Тихановские имели долю в фирме "Хайв Проджект"? Через Google пробивается такая контора, они владельцы Mola-Mola и Ulej.by, к которым имел отношение сын Бабарико и Антон Мотолько. Вы про это что-нибудь знаете?»

Ольга Карач: «Да, конечно, знаю. Это как раз там две краудфандинговые платформы, которые создавались сыном Бабарико и Антоном Мотолько. И ещё – как раз вот рядом людей, которые сегодня находятся около Светланы Тихановской».

«Так вот это и понятно! Как задолго до выборов семья Тихановских, получается, имела знакомства, имела общий бизнес с сыном Бабарико? Ну, вы поняли взаимосвязь».

Ольга Карач: «Я думаю, что всё равно, как говорил один персонаж, "будет интересно". Всё равно какие-то вещи всплывают, и какие-то вещи будут более понятные. Ну, понятно, что Бабарико готовился к выборам, в том числе продумывал всякие разные схемы. Эта подготовка шла как минимум два года, это очевидно. Почему там Тихановская рядом всплыла или Тихановский – не знаю, тут надо смотреть более серьёзно на их биографии».

«Меня единственное – смущает один факт: я, сельский журналист, самоучка, смог это найти, а всем остальным на это плевать. И все тутбаи, онлайнеры, "Сильные новости"... Куда бы я ни обращался и скидывал эту информацию – она озвучена не была! Почему?»

Я ещё раз тезисно обозначу суть этой конспирологической версии от обычного белоруса: Тихановские за что-то получили долю в компании семьи Бабарико задолго до выборов, акции оформили на Светлану. А работали в этой компании в основном те, кто сейчас окружил Тихановскую в Вильнюсе. Карач со своими контактами в оппозиционной среде говорит, что ничего удивительного нет, все всё понимают. Кроме якобы «независимых» порталов, которые в упор отказываются копать в заданном направлении. Знаете, для «беглых», может, удивительно. Но вообще, если человек говорит, что «будет интересно», то держать слово – это нормально. Интересно будет. Хотя это только версия…

А вот про все эти накрутки голосов и на платформах, и в YouTube, и в Telegram-каналах – вроде, все уже поняли, что это «развод». Кроме вот этого товарища. Это Слава. Просто Слава, его так все называют, и он помогает Карач проводить стримы, хотя иногда зачем-то берёт слово. Там и сама Ольга порой говорит какую-то чушь, а уж вместе они перцу дают на весь Вильнюс.

И вот Слава делает робкую попытку выбраться из танка и хоть что-то понять. Я напомню, это человек, который помогает Карач в работе с интернет-аудиторией.

Слава: «А вообще можно купить комментаторов, чтобы они писали что-нибудь однотипное. Типа "Вы нас предали"».

«Слава, я поделюсь инфой. Есть в интернете определённые ресурсы, где за определённые, сравнительно копеечные деньги, можно прикупить тысячу, две тысячи, десять тысяч аккаунтов Google, Yandex, ещё каких-то, аккаунтов Instagram. Ничего здесь удивительного нет».

«Беглые» уже не шифруются и сами признают, что накупить десятками тысяч фейковых аккаунтов для голосований, для лайков и дизлайков, просмотров и комментариев – это недорого. Но вам, конечно, доказывают, что интернет – с народом. Разуйте вы глаза. Вами воспользовались, теми, кто поверил и куда-то пошёл. И это было дёшево – во всех смыслах.

Но больше такого ведь не повторится, правда?

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