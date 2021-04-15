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Экономическая кооперация по-новому. О чём договорились главы Беларуси и Азербайджана? Итоги встречи
Источник материала: ОНТ
Новые совместные предприятия, трансфер технологий и последующая поддержка на международной арене. Это лишь часть договорённостей, достигнутых сегодня в Баку. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев продемонстрировали такое редкое для политиков единство взглядов и интересов. Это отражается и в экономике: несмотря на глобальный кризис, двусторонние отношения Беларуси и Азербайджана прибавляют. К тому же страны вместе преодолели разные ситуации. Случалось, Баку протягивал руку помощи Минску, Беларусь отвечает тем же.
Разница во времени всего час, но в климате – будто целый месяц. В Азербайджане около +20°С. Несмотря на пандемию (а Баку, имея общую границу с Ираном, одним из первых ввёл карантинные ограничения), белорусскую делегацию здесь приняли тепло.
Президентский дворец находится в 40 километрах от Баку и называется так же, как посёлок, где он размещён, – «Загульба». В советское время здесь были популярны санатории, впрочем, отдыхают на берегу Каспия и сейчас. Но теперь «Загульбу» чаще упоминают в качестве места встреч азербайджанского президента с коллегами.
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев накануне довольно долго общались «без галстуков». Топ-темой инсайдеры назвали международную повестку. Сомневаться не приходится: с последней личной встречи президентов в мире действительно многое изменилось.
Казалось бы, пандемия должна негативно сказаться и на экономике. По отдельным направлениям это действительно так. Но в торговых отношениях Минска и Баку, наоборот, заметный рост.
Азербайджан и Беларусь примерно равны по населению, только вот площадь нашей страны в 2,5 раза больше. И там, и здесь развито сельское хозяйство, но с упором на разные культуры в силу климата и территорий. Беларусь покупает у Азербайджана хлопок и фрукты, и всё в больших объёмах продаёт молочную и мясную продукцию.
Вообще, состав делегаций – свидетельство того, насколько разносторонние интересы у Минска и Баку. До встречи на уровне глав государств, как и в момент переговоров, чиновники не упускают возможности обсудить точки соприкосновений. Рядом с президентами во время переговоров в узком составе лишь главы МИДов. Очевидно, красной нитью там и недавнее противостояние в Нагорном Карабахе. Не без помощи России Азербайджану и Армении удалось подписать мирный договор спустя восемь недель кровопролития. Поэтому говорить о возврате Баку территорий следует с ремаркой: сильно пострадавших территорий.
Возвращаясь к взаимной торговле в непростом 2020-м – её драйвером стали как раз поставки углеводородов. И несмотря на то, что традиционным партнёром в этой сфере для Беларуси остаётся Россия, отказываться от азербайджанской нефти мы также не намерены.
Во время визита Александра Лукашенко в Баку подписан и контракт с Минским тракторным заводом на поставку 550 единиц техники. Достигнуты новые договорённости с МАЗом и «Лифтмашем». Ещё одна перспектива – электротранспорт.
С учётом такой перспективы, конечно, не все договорённости следует выносить за пределы переговорных залов. Поэтому и встреча президентов в расширенном составе, с участием всех заинтересованных ведомств оказалась закрытой от прессы.
Уже без внимания телекамер и за плотно запертыми дверями они наверняка обсудили расширение промышленной кооперации. К тому же успех есть – Гянджинский автомобильный завод. С его конвейера сошли тысячи тракторов и автомобилей белорусских брендов. Секретом такого взаимовыгодного и бесконфликтного сотрудничества многие считают дружеские отношения президентов. Наверняка этому способствует и то, что экономики двух стран словно дополняют друг друга.
Уже после переговоров о стратегии взаимоотношений сказали сами президенты. Александр Лукашенко уверен: в отношениях Минска и Баку время говорить не просто о росте торговли, а о трансфере технологий и новых совместных предприятиях.
ФОТО: БЕЛТА
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Новые совместные предприятия, трансфер технологий и последующая поддержка на международной арене. Это лишь часть договорённостей, достигнутых сегодня в Баку....
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