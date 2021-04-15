Экономическая кооперация по-новому. О чём договорились главы Беларуси и Азербайджана? Итоги встречи

Источник материала: ОНТ

Новые совместные предприятия, трансфер технологий и последующая поддержка на международной арене. Это лишь часть договорённостей, достигнутых сегодня в Баку. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев продемонстрировали такое редкое для политиков единство взглядов и интересов. Это отражается и в экономике: несмотря на глобальный кризис, двусторонние отношения Беларуси и Азербайджана прибавляют. К тому же страны вместе преодолели разные ситуации. Случалось, Баку протягивал руку помощи Минску, Беларусь отвечает тем же.





Разница во времени всего час, но в климате – будто целый месяц. В Азербайджане около +20°С. Несмотря на пандемию (а Баку, имея общую границу с Ираном, одним из первых ввёл карантинные ограничения), белорусскую делегацию здесь приняли тепло.

Президентский дворец находится в 40 километрах от Баку и называется так же, как посёлок, где он размещён, – «Загульба». В советское время здесь были популярны санатории, впрочем, отдыхают на берегу Каспия и сейчас. Но теперь «Загульбу» чаще упоминают в качестве места встреч азербайджанского президента с коллегами.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев накануне довольно долго общались «без галстуков». Топ-темой инсайдеры назвали международную повестку. Сомневаться не приходится: с последней личной встречи президентов в мире действительно многое изменилось.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий, пандемии и прочее. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно будет провести вовремя. Мы это и делаем, и помешать этому не может ни одна пандемия».

Казалось бы, пандемия должна негативно сказаться и на экономике. По отдельным направлениям это действительно так. Но в торговых отношениях Минска и Баку, наоборот, заметный рост.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас очень диверсифицированы наши отношения в плане политики, экономики, в плане конкретных направлений, и очень правильно. Они абсолютно ничем не отягощены. Мы никому не мешаем, и нам старается никто не мешать, потому что, если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать. Наши возможности вы знаете, мы сегодня с министрами, специалистами ещё раз обсудим. Если мы договоримся, у нас всегда так было, мы всегда реализуем наши договорённости. И свидетельством тому является полумиллиардный товарооборот на сегодняшний день, которого не было до пришествия вас на пост президента вообще. С точки зрения динамики, это хороший товарооборот».

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Я очень рад, как развиваются отношения между нашими странами. Мы с вами придали такой динамизм нашим связям, что по всем направлениям видим развитие, видим практическое решение вопросов, которые мы согласовываем. Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Я посмотрел, освежил в памяти свои визиты в Беларусь, ваши визиты в Азербайджан, это всё свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между нашими странами и нацеленности на результат. Поэтому видим хороший результат и в рамках экономического взаимодействия».

Азербайджан и Беларусь примерно равны по населению, только вот площадь нашей страны в 2,5 раза больше. И там, и здесь развито сельское хозяйство, но с упором на разные культуры в силу климата и территорий. Беларусь покупает у Азербайджана хлопок и фрукты, и всё в больших объёмах продаёт молочную и мясную продукцию.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси: «Объём реализации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции с 2016 по 2020 гг. увеличился с 6 млн долларов до 30 млн. За 2020 год прирост составил 111% к уровню 2019 года. В ближайшее время будет создана серьёзная группа между Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь и Республики Азербайджан, мы отработаем все направления, которые интересны и Азербайджану, и Беларуси».

Вообще, состав делегаций – свидетельство того, насколько разносторонние интересы у Минска и Баку. До встречи на уровне глав государств, как и в момент переговоров, чиновники не упускают возможности обсудить точки соприкосновений. Рядом с президентами во время переговоров в узком составе лишь главы МИДов. Очевидно, красной нитью там и недавнее противостояние в Нагорном Карабахе. Не без помощи России Азербайджану и Армении удалось подписать мирный договор спустя восемь недель кровопролития. Поэтому говорить о возврате Баку территорий следует с ремаркой: сильно пострадавших территорий.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Действительно, Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Но это только первый шаг. Впереди сколько ещё работы, тяжёлой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращённых территориях. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надёжные друзья».

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Мы знаем опыт белорусских компаний по созданию агропромышленных комплексов Беларуси, поэтому в плане восстановления освобождённых территорий, я считаю, эта тема занимает особое место. Конечно же, радует, что мы продолжаем и будем и дальше поддерживать друг друга в международных структурах, где мы участвуем. То есть у нас отношения совершенно свободные от всяких проблем».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь. И я очень благодарен за поддержку и в трудные времена, да и сейчас по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкой и щепетильной в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических, политических событий. Но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов».

Возвращаясь к взаимной торговле в непростом 2020-м – её драйвером стали как раз поставки углеводородов. И несмотря на то, что традиционным партнёром в этой сфере для Беларуси остаётся Россия, отказываться от азербайджанской нефти мы также не намерены.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Поставка азербайджанской нефти в прошлом году – 800 тысяч тонн, законтрактовано на текущий год около 1 миллиона тонн азербайджанской нефти на наши НПЗ. Ещё одна очень важная тема – это наше совместное белорусско-швейцарское предприятие "Штадлер". Законтрактована поставка на протяжении трёх лет 10 поездов на рынок Азербайджана».

Во время визита Александра Лукашенко в Баку подписан и контракт с Минским тракторным заводом на поставку 550 единиц техники. Достигнуты новые договорённости с МАЗом и «Лифтмашем». Ещё одна перспектива – электротранспорт.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: «Азербайджанская сторона заинтересована не просто в покупке пассажирского электротранспорта, а именно в создании данной компетенции в своей стране. Сейчас проходят тестовые испытания четырех электробусов производителя "Белкоммунмаш", ну и на базе этого тестирования будем создавать производство, которое будет обеспечивать Азербайджан, мы надеемся и на третьи страны – Иран, Турция».

С учётом такой перспективы, конечно, не все договорённости следует выносить за пределы переговорных залов. Поэтому и встреча президентов в расширенном составе, с участием всех заинтересованных ведомств оказалась закрытой от прессы.

Уже без внимания телекамер и за плотно запертыми дверями они наверняка обсудили расширение промышленной кооперации. К тому же успех есть – Гянджинский автомобильный завод. С его конвейера сошли тысячи тракторов и автомобилей белорусских брендов. Секретом такого взаимовыгодного и бесконфликтного сотрудничества многие считают дружеские отношения президентов. Наверняка этому способствует и то, что экономики двух стран словно дополняют друг друга.

Микаил Джаббаров, министр экономики Азербайджана: «У каждой из стран есть свои конкурентные преимущества. Опыт ПВТ интересен для Азербайджана, в свою очередь, у нас есть другая концепция – промышленные парки».

Уже после переговоров о стратегии взаимоотношений сказали сами президенты. Александр Лукашенко уверен: в отношениях Минска и Баку время говорить не просто о росте торговли, а о трансфере технологий и новых совместных предприятиях.

ФОТО: БЕЛТА

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