|
Падение метеорита сняли на видео в США
Источник материала: ОНТ
В штате Флорида на видео сняли падение небесного тела. Кадры опубликовал репортер CBS News Джей О'Брайен.
Как позже отметили эксперты, метеорит мог быть частью астероида 2021 GW4. Он должен был пройти мимо нашей планеты 13 апреля ночью.
Ученые сообщают, что длина астероида – примерно 4 метра. Для Земли он не представлял угрозы,
ФОТО: twitter
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В штате Флорида на видео сняли падение небесного тела. Кадры опубликовал репортер CBS News Джей О'Брайен. Как позже отметили эксперты, метеорит мог быть частью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)