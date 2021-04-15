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Падение метеорита сняли на видео в США

15.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Падение метеорита сняли на видео в США

В штате Флорида на видео сняли падение небесного тела. Кадры опубликовал репортер CBS News Джей О'Брайен. 

Как позже отметили эксперты, метеорит мог быть частью астероида 2021 GW4. Он должен был пройти мимо нашей планеты 13 апреля ночью. 

Ученые сообщают, что длина астероида – примерно 4 метра. Для Земли он не представлял угрозы, пишет газета «Известия». 

ФОТО: twitter

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В штате Флорида на видео сняли падение небесного тела. Кадры опубликовал репортер CBS News Джей О'Брайен.  Как позже отметили эксперты, метеорит мог быть частью...
 
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