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Фото: Cameron Pinske / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно об отмене прохода военных кораблей США в Черное море Ранее источник в МИД Турции рассказал, что военные корабли США пробудут в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая.

США уведомили Турцию об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море через пролив Босфор. Об этом РИА Новости стало известно от источника в турецком МИД.«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», — ответил собеседник агентства на вопрос об отмене прохода кораблей.Ранее источник в МИД Турции рассказал, что военные корабли США пробудут в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая. Информацию о проходе через пролив Босфор из Средиземного моря Анкаре сообщил Вашингтон — США обязаны делать это по конвенции Монтрё, определяющей трафик кораблей через Черное море.О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.