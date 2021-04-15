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Беларусь по цене мобильного интернета на 13-м месте из 230 стран

15.04.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси цены на мобильный интернет - одни из самых дешевых в мире. Но это не уникальность нашей страны, а парадокс почти всех постсоветских стран.

Беларусь по цене мобильного интернета на 13-м месте из 230 стран
Эксперты Cable.co.uk собрали и проанализировали информацию о 6148 тарифных планах услуг мобильной передачи данных в 230 странах мира в период с 8 декабря 2020 года по 25 февраля 2021 года. По результатам этой работы было опубликовано исследование «Мировые тарифы на передачу данных в 2021 году». 

Согласно данным рейтинга, средняя цена 1 Гб мобильных данных в Беларуси - 0,43 доллара. При этом минимальный тариф на передачу 1 Гб - 0,2 доллара, а максимальный - 16,62 доллара. Всего составителями было изучено 14 белорусских тарифных планов.  

В исследовании отмечается, что тарифы на передачу данных одни из самых дешевых в странах бывшего СССР и окрестностях, а одни из самых дорогих - в Северной Америке, Африке и Западной Европе.

Топ-10 стран с самой низкой средней ценой за 1 Гб мобильного интернета:

Израиль — $0,05 за 1 Гб;
Кыргызстан — $0,15 за 1 Гб;
Фиджи — $0,29 за 1 Гб;
Италия — $0,27 за 1 Гб;
Судан — $0,27 за 1 Гб;
Российская Федерация — $0,29 за 1 Гб;
Молдова — $0,32 за 1 Гб;
Бангладеш — $0,34 за 1 Гб;
Шри-Ланка — $0,38 за 1 Гб;
Чили — $0,39 за 1 Гб.

Самый дорогой тариф мобильного интернета исследователи обнаружили в Греции. Там 1 Гб обходится пользователю в 768,87 доллара.
 
 
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В Беларуси цены на мобильный интернет - одни из самых дешевых в мире. Но это не уникальность нашей страны, а парадокс почти всех постсоветских стран.
 
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