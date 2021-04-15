Депутат предложила создать в Беларуси «информационный щит» от киберугроз

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сайте «СБ. Беларусь сегодня». Об этом говорится в статье на«СБ. Беларусь сегодня».





Васько отметила, что определенная часть молодых людей, да и в целом белорусского общества, подвергшись информационному воздействию деструктивных интернет-ресурсов, приняла участие в протестных акциях. Она также подчеркнула, что «киберугрозы сейчас представляют первостепенную опасность для нашего общества».





В связи с этим, депутат предложила создать на уровне государства «информационный щит», который бы противостоял киберугрозам. При этом пример по обеспечению информационной безопасности предлагается позаимствовать у Китая — точнее, проекта «Золотой щит».





«Эффект обособленного развития китайского интернета? Абсолютное большинство пользователей уже не нуждается в запрещенной информации, западные ресурсы перестали интересовать людей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема. Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик. Параллельно с созданием такого «информационного щита» мы можем разрабатывать собственный патриотический контент, обучать блогеров, воспитывать новых лидеров мнений. Это не быстрый и очень затратный путь, но, во-первых, успехи в развитии той же КНР очевидны, а во-вторых, нам дороже этого не сделать», - отметила Васько.