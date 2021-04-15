Сколько электрокар может сэкономить денег в такси? Считаем с экспертом

Источник материала: Onliner Не каждый автомобилист считает стоимость владения машиной, и уж тем более не все задумываются, сколько стоит один километр пути на своей «ласточке». Но если вы — владелец автопарка такси, то здесь без excel-файлика и калькулятора не обойтись. Мы все слышали, что эксплуатация электромобилей стоит дешевле, чем эксплуатация машин с традиционной силовой установкой. Но сколько конкретно экономит электрический мотор вместо ДВС-агрегата? Гродненская компания «Досиб» уже не первый год занимается пассажирскими перевозками. Недавно она решилась на эксперимент и поставила в автопарк два электрокара. Что из этого вышло? Мы спросили руководителя компании — Игоря.

Упомянутое ООО «Досиб» является партнером «Яндекс.Такси» и сейчас рассматривает вариант расширения бизнеса. В частности, организация намерена заняться доставкой электромобилей из Европы, ремонтом и даже переоборудованием EV. В общем, бьет залпом по всем перспективным направлениям в автобизнесе.





Переоборудование Nissan Leaf

Недавно компания купила в США два Hyundai Ioniq 2017 года, чтобы понять, насколько вообще выгодно держать EV в службе такси. Кроме того, организация ввезла в Беларусь Nissan Leaf из Литвы. Это машина первого поколения с маленькой батареей, и как раз в ней планируется заменить аккумулятор.

— Мы собираемся привозить из Китая тяговые батареи фирмы Contemporary Amperex Technology (CATL) и устанавливать их на Nissan Leaf вместо подсевшего штатного аккумулятора. При этом родную батарею мы планируем продавать фирме, занимающейся технологиями «умного дома». В идеале я бы хотел предлагать на рынке не просто батарею, а уже переоборудованные Leaf c запасом хода около 300 км. Это одно из направлений для развития нашего бизнеса, — рассказал Игорь.





Рестайлинговые Nissan Leaf I имеют запас хода в районе 120 км. Для обычной повседневной езды этого, быть может, и хватит. Но вот для такси — маловато. А такси — одно из перспективных направлений для электрокаров, уверен гродненский предприниматель. Игорь планирует продавать переоборудованные Leaf как физлицам, так и таксопаркам. Емкость батареи CATL для этой модели составляет 42 кВт·ч. Она такого же размера, как родной аккумулятор, но за счет новой «химии» имеет увеличенную емкость. На батарею будет распространяться гарантия производителя.





А зачем купили Hyundai Ioniq?

Заниматься переоборудованием Hyundai Ioniq компания не собирается. У «корейца» хоть и маленькая батарея (всего 28 кВт·ч), однако ее хватает на 240 км из-за более эффективного электромотора и более продуманной инженерной проработки всех компонентов силовой установки. «Ионики» были куплены скорее для эксперимента — чтобы посмотреть, насколько эффективно использование электромобилей в такси. Сейчас они трудятся в столице.

Один Ioniq с доставкой и восстановлением обошелся примерно в $16—17 тыс. по курсу.

Сколько стоит переоборудование Nissan Leaf?

— Мы можем взять в зачет старую батарею и в зависимости от остатка емкости выручить за нее деньги у наших партнеров — той компании с «умными домами». Пока мы не оговаривали с ними стоимости «живого» киловатта, но на рынке батарея от Leaf с остатком 90% емкости стоит примерно $3 тыс. За аккумулятор с 80-процентным остатком кВт·ч можно получить $2 тыс. Если удачно продать старую батарею, то за новую доплатить придется $2,8 тыс. в эквиваленте. Это будет тяговый аккумулятор, рассчитанный на 3 тыс. циклов заряда-разряда с сохранением емкости до 80%. По крайней мере, так обещает производитель. Сейчас мы собираемся протестировать технологию на личном опыте и лишь потом будем думать о коммерческом запуске проекта. Первую партию готовых переоборудованных Leaf планируем выпустить на рынок к середине лета, — поделился информацией Игорь.

Что за CATL?

Китайская компания Contemporary Amperex Technology поставляет тяговые батареи на множество заводов, включая Tesla. Причем речь об аккумуляторах различной емкости, вплоть до 100 кВт·ч. Предприятие субсидируется китайским правительством и активно развивается.









Эксперимент в такси

В настоящий момент два Hyundai Ioniq работают в Минске. Каждый вечер электрокары ставятся на медленную зарядку и утром готовы к рабочему дню. Для этого наемным водителям специально сняли квартиру возле удобных зарядных столбиков. По подсчетам специалистов, автомобиль службы такси в столице за смену проезжает порядка 400 км. Даже полностью заряженный Ioniq не проедет столько без пополнения энергии.





— Да, на целый день заряда не хватит. Но у каждого водителя есть обед, во время которого можно зарядить машину. Для этого мы уже используем быстрые станции с более дорогой электроэнергией. За 20 минут, пока водитель принимает пищу, Hyundai снова заряжается до 100% и готов спокойно доработать оставшуюся часть дня, — рассказали нам в гродненской компании.











Сколько электрокар может сэкономить денег?

По подсчетам экспертов, только на одном обслуживании электромобиль в такси экономит порядка 200 рублей каждый месяц, если сравнивать его с ДВС-моделью. Все это за счет отсутствия необходимости менять масло, ГРМ, фильтры и даже тормозные колодки (они у электрокаров служат в разы дольше). Но самое интересное начинается, когда сравниваешь расход электроэнергии.





Модель Hyundai Ioniq расходует 12 кВт на 100 км. Если брать самый бюджетный вариант и обзавестись своим зарядным столбиком, то ночная зарядка будет стоить 10 копеек за 1 кВт·ч. То есть 100 км будут стоить 1,2 рубля! Если заряжаться днем — в полтора раза дороже (15 копеек за 1 кВт).

А если нет своего зарядного столбика?

Не у всех есть возможность обзавестись собственной зарядной станцией. Давайте считать, сколько денег мы потратим, пользуясь общественными столбиками. Там за 1 кВт просят 0,29 и 0,39 рубля (медленная и быстрая зарядка соответственно). То есть 100 км на медленно заряженном Ioniq стоят 3,48 рубля, а если пользоваться быстрыми станциями — то 4,68 рубля.

По цене выходит дешевле, чем метан.

Получается, что даже если заряжаться в самых дорогих условиях (от быстрых общественных станций), то это обойдется дешевле, чем ездить на автомобиле с газовым оборудованием. В среднем метановые машины расходуют газа на 7,5 рубля каждые 100 км. Таким образом, ежедневно электрокар будет экономить минимум 10 рублей, если сравнивать с самым доступным вариантом авто на газу. Это 250—300 рублей в месяц.





— Кто-то скажет, что электромобиль еще нужно заряжать и потраченное на это время тоже нужно учитывать при подсчетах. Но, как я уже сказал, наши Ioniq заряжаются, когда водитель обедает или спит. То есть он вообще не тратит время на зарядку. Ну и еще учтите, что с метановыми заправками в Минске сейчас тоже не все так гладко. Парки машин на газу большие, а заправок мало. Очереди иногда растягиваются на полтора часа. А летом и на все три часа из-за жары (есть тепловые нормы, когда газовая станция не работает). Добавим сюда установку газового оборудования, это около тысячи долларов. При этом автомобиль почти лишается багажника. Раз в 60 тыс. у метановых машин нужно менять форсунки. Кроме того, перевод на газ означает потерю мощности. В общем, метан хоть и экономит деньги в такси (по сравнению с бензином), но приносит массу других неудобств. Электрокары же лишены этих нюансов и в эксплуатации значительно проще, — пояснил Игорь.





Сеть зарядных станций в Минске и Беларуси

По словам Игоря, проблем с наличием зарядных станций в Минске сейчас нет. Действительно, их уже понаставили на каждом углу. Недавно Malanka сообщила о том, что в Беларуси устанавливают новые зарядные комплексы для электромобилей. Это 18 комплексов по 6 зарядных станций в каждом. Такая станция имеет мощность 50 кВт, что позволяет владельцам электрокаров пополнять заряд на 30—40 км всего за 10 минут.

— Мы устанавливаем их (новые станции. — Прим. Onliner) вблизи торговых и административных центров, а также недалеко от МКАД. Выбор места установки не случаен. Электрозарядные комплексы позволяют одновременно заряжать несколько электромобилей в местах, где это необходимо. Приехав в торговый центр или выезжая из города, водителям не нужно ждать на парковке, пока освободится единственный столбик зарядки, а можно быстро и без очереди пополнить заряд автомобиля всего за полчаса, — сообщил журналистам заместитель директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик.





В этом году первые зарядные комплексы до 6 зарядных станций появятся во всех областных городах Беларуси, а расстояние между соседними ЭЗС на трассах планируется сократить до 80 км (сейчас этот показатель составляет 100—150 км).