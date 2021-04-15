«Покажите хоть один документ на квартиру!» Дольщики, строившие элитный пентхаус в Vogue, сходили на «принудительную» приемку

Источник материала: Onliner Если очень сгущать краски и проводить аналогии, то белорусских дольщиков вполне можно считать крепостными у застройщиков: платят большие деньги, по первому зову бегут подписывать дополнительные соглашения о продлении сроков, не имеют никаких рычагов влияния и даже в мелочах не могут диктовать условия. А самое главное, после окончания стройки люди готовы принять квартиру хоть в каком виде — жить-то большинству негде, вот и мирятся новоселы с любыми «косяками», переделывая неровности-завалы за свой счет. Но на веку каждого девелопера обязательно попадется человек свободный — с деньгами, уже имеющимся жильем и обостренным чувством справедливости. Уж он-то будет биться за свою правду до последнего и не станет соглашаться на полумеры. Одной из тех, кто требует, чтобы все было четко и по закону, стала борисовчанка Татьяна. Вместе с супругом белоруска строила шикарный пентхаус в жилом комплексе Vogue, а на выходе получила квартиру с совершенно другими характеристиками.





«Зависший» пентхаус

О конфликте, возникшем между дольщиками и компанией Dana Holdings, мы уже писали (подробнее можно почитать по ссылкам — раз , два , три ). В 2017-м, во время заключения договора на строительство, Татьяне с супругом обещали «эксклюзивный эксклюзив»: трехметровые потолки, минимум соседей на площадке, дополнительный французский балкон — живи в квартире мечты да радуйся. В день приемки же оказалось, что одной комнаты не хватает (замуровали, демоны), на площадке — еще четыре квартиры, высота потолка стандартная для «каркасника», да к тому же по этому самому потолку идут трубы. Про французский балкон зодчие вообще забыли. Дополняли картину многочисленные строительные огрехи.

Жители Борисова решили, что мириться с таким «подарочком» не будут, тем более что оплачено по полной: $114 000 по курсу за реальные метры и еще более $6000 за «воздушные квадраты». Между сторонами начались переговоры и суды. Поднятые проекты, в которые застройщиком вносились изменения уже после заключения договора, многочисленные экспертизы и прочие документы как такового толка не дали: семье присудили небольшую компенсацию (5415 рублей). Также борисовчан обязали принять квартиру.













На какое-то время на «воговском фронте» воцарилась тишина. Но в этот понедельник она была нарушена: супругам было сказано явиться по адресу, чтобы они под надзором судебного исполнителя приняли пентхаус, «зависший» во времени и пространстве на несколько лет.

В решении суда, которое настало время исполнять, сказано, что паре необходимо принять жилье «путем подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства — квартиры №387 в жилом доме №12Б по ул. Макаёнка в г. Минске общей площадью 93,5 м. кв.».



Также, по решению суда, жителям Борисова необходимо подписать с застройщиком дополнительное соглашение на изменение номера квартиры, увеличение площади (те самые «воздушные метры») и, соответственно, их последующую оплату.



Из предписания ОПИ

— Так как мы зарегистрированы в Борисове, из местного ОПИ пришло письмо о том, что по нашему вопросу возбуждено исполнительное производство. Мой муж Алексей сходил на прием к судебному исполнителю и объяснил ситуацию: документально квартиры нет, она не создана, процедура регистрации не пройдена, как того требует закон. Показал ей справку, датированную 2021 годом, «об отсутствии сведений в отношении объекта». Спросил, как та собирается реализовывать решение суда, если нет самого главного? Что нам вообще будут вручать и за что мы должны расписываться?

Но в ОПИ заявили, что их не интересует квартира, им важна подпись в акте, и именно это они будут контролировать! Извините, но тут вопрос на $120 000, и мы не станем просто так раскидываться подписями непонятно за что. В итоге борисовская судебная исполнитель передала дела в Минск, чтобы уже тут с нами разбирались, — говорит за пять минут до старта официальной встречи Татьяна.





Квартира есть или нет?

В понедельник в назначенном месте и в назначенное время собрались все стороны конфликта — разочарованные опытом строительства супруги, представители Dana Holdings и судебный исполнитель. Открыть дверь в нужное помещение удалось не с первого раза — ключ был не тот. Несколько лишних минут ожидания, и наконец мы внутри.





12 апреля 2021 года стал уникальным днем для Татьяны и Алексея — они таки попали в пентхаус, который начали строить четыре года назад в надежде жить почти в центре Минска долго и счастливо. Так как вопрос с принадлежностью квартиры решен не был, все это время ключи оставались у застройщика и оплаченные метры дольщики видели только на приемке и в процессе официальной экспертизы, после которой, кстати, никто не потрудился убрать мусор и заделать «выбоины» в стяжке.





— Знаете, мы на самом деле очень хотим принять эту квартиру. Но с одним условием — чтобы все было по закону, — признается пара. — То, что застройщики годами «убалтывают» дольщиков на приемки, подписания и доплаты, нас вообще не волнует. Есть официальные процедуры, прописаны все шаги, пусть придерживаются их, а не сформировавшихся «традиций».



Один из главных вопросов, над которым годами бьются стороны, — кто же должен создать (зарегистрировать) объект недвижимости. Да, полы, потолки и стены физически, конечно, есть, и весь дом на месте — любой видит его своими глазами. Но юридически пентхаус не существует, пока не появится соответствующий документ — попробуй продай или подари его без бумаг, моментально прослывешь мошенником.





Дольщики уверены, что бюрократическую процедуру обязан осуществить застройщик:

— Если застройщик не обратился за регистрацией квартиры, придав ей тем самым легальный статус, то она таковой и не является, поскольку по закону квартира — это жилое помещение, состоящее из одной или нескольких жилых комнат, кухни и других подсобных помещений. Тогда что он нам передает? Я вам отвечу: воздух и стройматериалы. Любое строение, не прошедшее процедуру регистрации, является стройматериалами — даже дом Герасимени, в котором уже можно жить. В договоре же и решении суда четко написано, что построить и передать он должен «объект долевого строительства — квартиру». Вот пусть и делает, как указал суд, — объясняет свою позицию Татьяна.

— По-хорошему, без документов мы даже не знаем, в том ли помещении находимся (особенно с учетом того, что количество квартир на этаже увеличили)? Те ли у него характеристики? Мы должны верить на слово только потому, что застройщик открыл именно эту дверь? А вы попробуйте аргументированно мне докажите, что это именно тот объект. То, что вы видите глазами, в юридическом плане не доказательство, нужен документ, — дополняет Алексей. — Как я могу принять то, чего не существует? Получается, что техпаспорты на счетчики воды они мне готовы выдать, а техпаспорт на квартиру — нет. Абсурд!



Замурованную когда-то комнату освободили из плена

Девелопер же настаивает, что процедура создания объекта лежит на плечах дольщика (и прописывает это в договоре). В Госкомимуществе же, когда к нему, как к третейскому судье, борисовчане обратились за разъяснениями, ответили, что зарегистрировать объект долевого строительства может и дольщик, и застройщик. А вот кто обязан это сделать — не указали.

Регистрация метров в Vogue имеет и еще один оттенок. Дело в том, что «коммуналку», скопившуюся за долгие месяцы, будет оплачивать тот, кто «поднял руку». А цифра набежала уже немаленькая — 1171 рубль (из них пени — 369).



— Вы представляете, какая наглость, — не скрывает эмоций Алексей. — Звонит мне на днях человек, представившийся начальником РСЦ, и спрашивает: «Вы когда будете за квартиру на Макаенка „коммуналку“ платить?» Я еще так удивился, говорю: «С чего бы? Она оформлена на „Эмирейтс Блю Скай“, они пусть и гасят свои долги». А в ответ: «Нам „Эмирейтс“ сказал, что уже вы будете». Тут я вскипел: «Вы на кого работаете? Чьи интересы отстаиваете? У вас кто хозяин — застройщик или закон? По вашей же базе видно, что лицевой счет на „Дане“, а деньги требуете с меня?»





При этом администрация Первомайского района еще в прошлом году дала разъяснения: «дольщики, не подписавшие акт приемки-передачи жилого помещения, не являются плательщиками за жилищно-коммунальные услуги».



Свои послания-напоминания коммунальщики отправляют почему-то не застройщику, а приклеивают к счетчикам электричества, расположенным возле квартиры

Так что с передачей квартиры?

Как и можно было предположить из вышесказанного, передача квартиры не состоялась. Препятствием к этому, по мнению дольщиков, стали сразу несколько факторов, которые они и отразили в приложении к акту судебного исполнителя: юридическое отсутствие квартиры (нет объекта для передачи); другое наименование акта — суд постановил понудить Алексея и Татьяну подписать акт «приема-передачи», а представитель застройщика пришел с актом «приемки-передачи» («это тонкие юридические моменты, никто не знает, каким боком нам потом вылезет эта буква»); отсутствие возможности заранее ознакомиться с актом и выяснить спорные моменты в госорганах; обременение в виде солидной задолженности на лицевом счете.













— Вы же прекрасно знаете, как передают квартиры при долевом строительстве, тысячи дольщиков прошли через эту процедуру, — выстраивал диалог с супругами представитель застройщика. — По условиям договора, вы должны ее сами зарегистрировать.

— То, что тысячи людей идут у вас на поводу, не значит, что это правильно. И меня не волнует, что делают другие. Мы должны зарегистрировать свое право собственности и сделаем это, — настаивает борисовчанка.

— И создать тоже! Читайте договор. Вы уже подавали иск по этому вопросу, и его отклонили. О чем вы говорите?

— Я говорю о том, что указ №263 «О долевом строительстве» «выше» ваших договоров и в нем четко сказано: «В случае передачи застройщиком дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства до момента государственной регистрации права дольщика на этот объект стороны заключают договор найма, аренды, безвозмездного пользования или иное соглашение, предусматривающее передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства и определяющее его качественные характеристики». Но вы же мне сейчас не в безвозмездное пользование помещение передаете и не по договору найма. А госрегистрации прав с нашей стороны не было... — парирует Татьяна.











— Я просто поражаюсь этому подходу. Мало того что квартиры нет, так еще и долги за нее на меня хотят повесить. Это как еще не родившемуся ребенку прислать повестку в армию. Приемки нет, акта нет, а мы должны подписать. Не будет этого. Пусть нормально готовят все документы, и тогда никаких вопросов не возникнет, — заключает Алексей.

В понедельник стороны разошлись явно недовольные друг другом. Битва за пентхаус продолжается.

Ранее застройщик уже комментировал ситуацию, сложившуюся вокруг пентхауса и жилого комплекса Vogue. Точка зрения девелопера заключается в следующем:

«После завершения строительства объекта в декабре 2018 года дольщик отказался от приемки объекта по причине наличия недостатков, а также ввиду несогласия с проведенными обмерами общей площади объекта в рамках технической инвентаризации жилого дома.

В марте 2019 года дольщик подал иск к ИООО „Зомекс Инвестмент“ на общую сумму более 150 тыс. рублей. Решением суда Первомайского района г. Минска от 23 августа 2019 года с застройщика было взыскано 5 415,81 рубля в пользу дольщика, которые были оплачены дольщику после вступления в силу решения суда. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда определением от 17 февраля 2020 года после проведенной дополнительной (второй по счету) судебной строительно-технической экспертизы определила оставить решение суда первой инстанции без изменения.

В марте 2020 года дольщиком был подан еще один иск об установлении факта ничтожности 9 пунктов заключенного между сторонами договора, а также одновременно и всего договора в целом, несмотря на факт исполнения договорных обязательств со стороны застройщика. Застройщиком был подан встречный иск о понуждении к подписанию акта приемки-передачи объекта долевого строительства и дополнительного соглашения с изменением стоимости объекта долевого строительства в связи с уточнением общей площади объекта после проведения технической инвентаризации — ввиду отклонения от подписания данных документов с декабря 2018 года. Данный иск дольщика был отклонен решением суда Первомайского района г. Минска от 8 июня 2020 года, а встречный иск застройщика удовлетворен по указанным требованиям. Определением судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда от 17 сентября 2020 года указанное решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

До настоящего времени Алексей не подписал и не получил документы для регистрации права собственности на построенную квартиру. За прошедшее время можно было завершить отделочные работы в квартире и получать удовольствие от проживания в таком современном красивом комплексе».

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