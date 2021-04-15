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Утро четверга. Дождемся грозу?
Источник материала: Onliner
Четверг начинается с утренней подборки. Вспоминаем былое, вглядываемся в будущее, не забываем жить в настоящем. Сегодня, может, посмотрим хоть на молнии (раз уж вчера снег так и не показали).
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Погода 15 апреля
Небо в основном плотно накрыто облаками. Временами будут идти дожди, по востоку могут быть сильными. Снегопадов вчера так и не дождались — может, сегодня дождемся гроз (есть вероятность)? Температура от 6 на северо-западе до 16 на юго-востоке.
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