Утро четверга. Дождемся грозу?

Источник материала: Onliner

Четверг начинается с утренней подборки. Вспоминаем былое, вглядываемся в будущее, не забываем жить в настоящем. Сегодня, может, посмотрим хоть на молнии (раз уж вчера снег так и не показали).

Что было вчера

Продукцию Nivea убирают с прилавков .

. Беларусь предложила Азербайджану помочь в восстановлении Нагорного Карабаха. А Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с «окончанием войны».





Что происходит в стране и мире

Олимпиаду в Токио могут еще отменить — в случае серьезного ухудшения ситуации с COVID-19.

Bloomberg пишет , что сегодня, в четверг, США могут официально объявить о высылке 10 российских дипломатов и санкциях против 12 россиян и 20 организаций РФ. Причина — обвинения во вмешательстве в выборы и в кибератаках.

, что сегодня, в четверг, США могут официально объявить о высылке 10 российских дипломатов и санкциях против 12 россиян и 20 организаций РФ. Причина — обвинения во вмешательстве в выборы и в кибератаках. Четыре ребенка погибли на пожаре в уральской деревне Бызово. Еще одного не могут найти под завалом. Предварительная причина - ветхая проводка. Семья числилась, как неблагополучная.





Не забудьте прочитать

Погода 15 апреля

Небо в основном плотно накрыто облаками. Временами будут идти дожди, по востоку могут быть сильными. Снегопадов вчера так и не дождались — может, сегодня дождемся гроз (есть вероятность)? Температура от 6 на северо-западе до 16 на юго-востоке.





Бесполезная цифра дня

Простите, снова про мясо.

Модная растительная котлета (диаметром с бургер) для успешных господ стоит в 8 рублей 5 копеек. На эти деньги можно купить 300 г опостылевшего всем мраморного мяса. (Но кто ж согласится?)



