Класковский: «Беларуси между тем грозит деградация во всех сферах»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о визите белорусского правителя в Баку.





Фото president.az

– Визит в Азербайджан к старому другу Ильхаму Алиеву наверняка был важен для Лукашенко уже чисто психологически, – пишет Александр Класковский. – Ведь после вызвавших бурные протесты президентских выборов 2020 года он летал только к Путину, в то время как сидящая в печенках у белорусской правящей верхушки Тихановская встретилась со множеством зарубежных лидеров.

И вот сейчас, 13-14 апреля, в Баку у Лукашенко состоялись радушные встречи с обилием взаимных комплиментов.

Но сводить визит к пиару и попытке попросить у Алиева денег — а такой подачей грешат иные не симпатизирующие белорусскому режиму СМИ — было бы большим упрощением.

Обратим внимание на несколько важных моментов: оружие, нефть и геополитику.

В частности, нет сомнения, что белорусское (или модернизированное с помощью Минска) оружие помогло Алиеву победить в недавних боях за Нагорный Карабах. И логично предположить, что сейчас Баку сделает новые заказы.

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С нефтью — интересный вопрос. Одно дело — прошлогодняя ситуация, когда разразился нефтяной конфликт с Россией и белорусские НПЗ оказались на голодном пайке. Но сейчас-то с Москвой отношения в другой фазе. Она готова давать Минску нефти под завязку. И несмотря на налоговый маневр, который Россия проводит в своей нефтянке, ее нефть пока достается Беларуси с дисконтом от мировой цены. Зачем тогда гнать танкеры из Азербайджана?

По мнению экспертов, Лукашенко хочет сохранить какую-никакую диверсификацию и не впадать в полную зависимость от Москвы в этой сфере.

Эксперты также выделяют геополитический аспект визита Лукашенко в Баку: ведь Алиев — союзник турецкого лидера Эрдогана, а Турция начинает играть все более заметную роль в регионе, в чем-то конкурируя с Россией и имея свои интересы в Беларуси.

Таким образом, визитом в Азербайджан белорусский вождь попытался достичь нескольких целей. Если говорить о пиаре, то вопрос в том, многие ли смотрят белорусское телевидение и многие ли ему верят. К тому же крах белорусской внешней политики на западном направлении никак не заслонишь бравурными отчетами о дружбе с Россией, Китаем или Азербайджаном.

Наконец, проблема в том, что белорусский режим, ударившись в репрессии, скомкав отношения с передовыми странами, еще более усугубил перспективы национальной экономики. Без новейших технологий и, главное, реформ, ее конкурентоспособность будет падать. А покупать лишь бы что и стратегические партнеры (это касается не только Азербайджана) не станут.

Беларуси между тем грозит деградация во всех сферах. Адекватного ответа на назревшие вопросы развития страны у белорусской правящей верхушки нет. А без этого любое маневрирование на международной арене будет лишь малоэффективной суетой в рамках спасения анахроничного режима любой ценой.