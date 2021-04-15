Blue Origin успешно провела испытание суборбитального корабля

Источник материала: Tut.by

Американская компания Blue Origin успешно завершила в среду очередное, 15-е испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Трансляция велась на сайте компании, пишет ТАСС .



Фото: Blue Origin

Пуск ракеты-носителя с кораблем состоялся в 12.49 по времени Восточного побережья США (19.49 мск). Через 10 минут и 10 секунд, после достижения расчетной высоты 100 км, капсула спустилась на землю на парашютах. Отделившийся носитель чуть ранее совершил вертикальную посадку на специальную площадку — через 7 минут и 23 секунды после старта. «Это одна из самых гладких посадок [ракеты-носителя], которые я видела», — отметила ведущая трансляции.

В роли «пассажира» вновь выступил снабженный датчиками манекен в полный человеческий рост, которому дали имя Скайуокер — в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги «Звездные войны». В капсулу также загрузили более 25 тыс. почтовых открыток некоммерческой организации Club for the future («Клуб для будущего»). Непосредственно перед взлетом свободные места в кабине корабля ненадолго заняли сотрудники компании для проверки связи с центром управления полетом и симуляции предстартовой процедуры, которую будут проходить в будущем космические туристы.

New Shepard сможет брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. Сама компания не раскрывает, сколько будет стоить место на корабле, но эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется выложить 200−250 тыс. долларов.

Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, главе корпорации Amazon, — лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.