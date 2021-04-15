Ливень пуль. Пять самых скорострельных видов оружия в мире

Источник материала: Tut.by

Со времен появления огнестрельного оружия человечество долго работало над повышением скорострельности новых моделей. Быстрее стреляет — больше свинца или стали можно выпустить в противника — выше шанс его поразить. Мы собрали несколько моделей, которые можно назвать рекордсменами по скорострельности.

Heckler&Koch VP70 — самый скорострельный пистолет

Казалось бы, когда речь идет о пистолетах, скорострельность особого значения не имеет. Чтобы обрушить на противника свинцовый шквал, есть куча автоматического оружия, а пистолет для такого огня пригоден мало. Тем не менее есть модели, которые при определенных условиях выдают просто фантастическую скорострельность.



Фото: wikipedia.org

Пистолет Heckler&Koch VP70 был создан в Западной Германии в 1970 году и стал первым серийным оружием этого класса с пластиковой рамкой. При создании пистолета был учтен опыт некоторых более ранних моделей вроде Mauser C96 или артиллерийского парабеллума — в комплекте с оружием шла кобура-приклад, с которой Heckler&Koch VP70 превращался во что-то вроде пистолета-пулемета и мог довольно точно вести автоматический огонь.

Правда, выпустить весь магазин, нажав на спусковой крючок, не получится: оружие позволяет стрелять только короткими очередями с отсечкой по три выстрела. Зато во время этой очереди Heckler&Koch VP70 показывает прямо-таки рекордный темп стрельбы: до 2200 выстрелов в минуту. Магазин на 18 патронов позволяет дать шесть коротких очередей.

Правда, несмотря на очевидные преимущества, пистолет не стал оружейной классикой, производство свернули в конце восьмидесятых, и сегодня Heckler&Koch VP70 известен далеко не всем.

FAMAS — скорострельный и необычный

В XX веке Франция всегда шла своим путем, когда дело касалось оружия. Большинство стран перед Первой мировой вооружаются клонами «максима»? Не вопрос, французы принимают на вооружение абсолютно непохожий «гочкис». Между войнами активно разрабатываются пистолеты-пулеметы и самозарядные винтовки, а болтовые модели устаревают? Нет проблем, Франция перед самой Второй мировой принимает новую болтовую винтовку MAS-36.



Фото: militaryfactory.com

Не стал исключением и FAMAS. Крайне необычно выглядящий автомат был разработан к концу 1960-х и стал первым крупносерийным оружием, выполненным по схеме булл-пап (при этой компоновке магазин и ударный механизм находятся в задней части оружия, за спусковым крючком). Однако главной особенностью FAMAS стала не оригинальная схема, а автоматика.

В то время как абсолютное большинство автоматов, от АК и М16 до «обуллпапленных» Steyr AUG и L85, используют схему с отводом пороховых газов и поворотным затвором, французы пошли своим путем. Новый автомат должен был заменить и винтовки, и пистолеты-пулеметы, и отчасти даже ручные пулеметы — и в нем применили схему с отдачей полусвободного затвора рычажного типа. Автоматов, выполненных по такой схеме, буквально пара-тройка моделей, а серийный всего один — собственно FAMAS.

Именно нетрадиционный подход к автоматике привел к тому, что французский автомат отличается огромной скорострельностью: до 1100 выстрелов в минуту. Длинная очередь опустошает магазин на 25 патронов за 1,3 секунды!

Правда, нужна ли такая скорострельность — не факт. После того как автомат уже приняли на вооружение, выяснилось: традиционные патроны НАТО 5,56×45 с латунной гильзой для FAMAS слабоваты. Работа автоматики просто плющила и деформировала гильзы, так что французам пришлось у себя в стране налаживать производство таких же боеприпасов, но со стальными гильзами.

Естественно, все плюсы унификации боеприпасов в странах НАТО тут же пропали: какой толк в том, что патроны одного и того же калибра и длины гильзы, если твой автомат портит любую гильзу, кроме французской?

Были у оружия и другие недостатки. Конечно, FAMAS не оказался таким жутким провалом, как британская L85, но и шедевром не стал. В итоге Франция объявила новый конкурс на основную штурмовую винтовку и заменила FAMAS на куда менее экзотичный немецкий HK416. Последний рекордной скорострельностью уже не отличался.

American-180: броню не пробивает, а прогрызает

Если по человеку выстрелить одной пулей малого калибра и с небольшой дульной энергией, то его, если не попасть удачно в сердце, скорее всего, и не убьет, и не остановит. А если в него попасть сразу десятком-другим таких пуль? Или полусотней? Тогда, пожалуй, противнику придется несладко.

Вооружившись этой простецкой идеей, американский изобретатель Ричард Кэзулл и создал свой абсолютно уникальный пистолет-пулемет American-180. Несложное оружие с простейшим принципом автоматики (свободный затвор) питалось маломощными патронами .22LR кольцевого воспламенения (калибром 5,6 мм). Во всем мире этот боеприпас, вообще-то, используется не как боевой, а как спортивный.

Но American-180 выпускал маленькие пульки с чудовищной скоростью — до 1200 (на некоторых версиях даже 1500) выстрелов в минуту. Позволяя нашпиговывать противника свинцом не хуже, чем с использованием любых мощных патронов. А применение оружия в городских условиях было отдельным плюсом: пули .22LR почти не рикошетят, что позволяло избежать потерь среди мирных жителей, например, в контртеррористических операциях.

Столь скоростная стрельба требовала большого количество патронов. И Ричард Кэзулл не подкачал: дисковые магазины American-180 спокойно вмещали 180, 275 и даже 290 патронов! В процессе эксплуатации выяснилась и еще одна особенность пистолета-пулемета: формально его пули не могли пробить бронежилет, но фактически быстро бьющие в одну точку пульки просто «прогрызали» кевлар, так что оружие по факту являлось бронебойным.

Оригинальность American-180 не помогла ему продвинуться ни в военных структурах, ни на гражданском рынке. Американское законодательство не позволяло владеть автоматической версией оружия людям, не имеющим особых лицензий, а полуавтоматический вариант, лишенный преимуществ дикой скорострельности, мало кого интересовал. К концу восьмидесятых компания ILARO, производившая интересный пистолет-пулемет, обанкротилась. Какое-то время нелицензионные копии оружия производились в социалистической Югославии, где они успели засветиться в паре эпизодов гражданской войны.

ГШ-6−23: самый скорострельный «гатлинг»

В большинстве случаев при упоминании самого скорострельного оружия, выполненного по схеме Гатлинга с блоком вращающихся стволов, вспомнят американский пулемет M134 Minigun. Иногда — пушку Vulcan, уменьшенной версией которой «миниган» и является.



Фото: wikipedia.org

Однако есть оружие куда скорострельнее: шестиствольная пушка ГШ-6−23 выдает до 9000 выстрелов в минуту (у американских вариантов — не более 6000). Это 150 снарядов в секунду — правда, длинными очередями из орудия огонь вести и бессмысленно, и практически невозможно: боезапаса не хватит, а мощная отдача не даст эффективно вести огонь.

Авиационную пушку калибром 23 миллиметра разработали в шестидесятых годах, на вооружение она пошла в 1974 году. Отличие от американских аналогов не только в скорострельности: блок стволов разгоняется в ГШ-6−23 не электричеством, а подрывом пиропатрона. Орудие ставилось на бомбардировщики Су-24, перехватчики МиГ-31 и другие самолеты. Автоматика оружия — на основе газоотвода, стрелять оно может осколочно-фугасно-зажигательным или бронебойно-зажигательно-трассирующим снарядом.

Metal Storm: самый скорострельный, но не самый полезный

Следующее оружие не упомянуть просто неспортивно, хотя шансы, что его когда-нибудь кто-нибудь примет на вооружение, равняются нулю. Система Metal Storm называется так абсолютно заслуженно: она создает настоящий шторм из металла. Каждый ствол оружия обладает скорострельностью больше 20 000 выстрелов в минуту. А всего этих стволов 36: итого под миллион выстрелов в минуту. Создал это чудо техники в 90-х годах XX века австралиец Джеймс Майкл О’Дуайер.

Как же справляется со столь быстрым перезаряжанием стволов автоматика? А никак. Потому что в системе Metal Storm нет никакой автоматики и вообще никаких подвижных частей. Все патроны по очереди заряжаются в каждый ствол, от начала к концу, а напротив каждого находится порт с электровоспламенителем. В нужный момент электричество поджигает заряд, ближайший к выходу из ствола, пуля вылетает, электричество поджигает следующий заряд, вылетает следующая пуля.

Это устройство прекрасно знакомо многим: в пиротехнике оно зовется римской свечой и продается в любом профильном магазине — по мере сгорания фитиля (вместо которого в Metal Storm электрическое воспламенение) из «свечи» вылетают в небо новые и новые ракеты. Экспериментируя с различными блоками стволов, изобретатель добился повышения скорострельности с 50 тысяч до почти полутора миллионов выстрелов в минуту. Правда, быстро перезарядить оружие у бойца не получится. И вообще никак не получится, это делается только на заводе. Поэтому единственный шанс получить приемлемое количество боеприпасов для солдата — носить с собой всю 36-ствольную махину и стараться не стрелять слишком быстро. Что входит в некоторый конфликт с огромной скорострельностью Metal Storm.

В результате система, хотя ее и пытались применять и с пулями, и с гранатами, так и не была реализована на практике хоть для одной армии. Однако рекордсменом по скорострельности Metal Storm все же остается.

Разумеется, можно спорить и вносить в топ-5 другие скорострельные системы, благо их предостаточно.