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«Гродно Азот»: Мы не работаем с Helm с 2019 года

15.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гродно Азот» прокомментировал отказ от сотрудничества немецкого дистрибьютора химической продукции Helm AG.


 
«С 2019 года мы не сотрудничаем с этой компанией», —  заявили  TUT.BY на гродненском предприятии.

Накануне стачком «Гродно Азота» опубликовал письмо представителя Helm AG о приостановке сотрудничества с белорусским заводом. Кроме того, в марте диаспора белорусов Гамбурга провела пикет у офиса Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих, пишет belmarket.by.

По данным стачкома «Гродно Азота», немецкий трейдер покупал 10% годового объема продукции белорусского предприятия.
 
Теги: Гродно
 
 
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«Гродно Азот» прокомментировал отказ от сотрудничества немецкого дистрибьютора химической продукции Helm AG.
 
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