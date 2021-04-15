|
«Гродно Азот»: Мы не работаем с Helm с 2019 года
Источник материала: Партизан
«Гродно Азот» прокомментировал отказ от сотрудничества немецкого дистрибьютора химической продукции Helm AG.
«С 2019 года мы не сотрудничаем с этой компанией», —
Накануне стачком «Гродно Азота»
По данным стачкома «Гродно Азота», немецкий трейдер покупал 10% годового объема продукции белорусского предприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Гродно Азот» прокомментировал отказ от сотрудничества немецкого дистрибьютора химической продукции Helm AG.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)