«Гродно Азот»: Мы не работаем с Helm с 2019 года

«С 2019 года мы не сотрудничаем с этой компанией», —TUT.BY на гродненском предприятии.

Накануне стачком «Гродно Азота»письмо представителя Helm AG о приостановке сотрудничества с белорусским заводом. Кроме того, в марте диаспора белорусов Гамбурга провела пикет у офиса Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих,belmarket.by.