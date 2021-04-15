Разведка США: Россия может вторгнуться в Беларусь









пишет Tut.by. Среди транснациональных угроз в документе названы пандемия COVID-19, изменение климата и загрязнение окружающей среды, торговля наркотиками и организованная преступность, миграция, мировой терроризм и многие другие. Также бросить вызов безопасности США и их союзников могут четыре страны. Доклад сделан усилиями экспертов и аналитиков из Разведывательного сообщества США — семнадцати правительственных бюро, занимающихся сбором сведений для американского правительства,Tut.by. Среди транснациональных угроз в документе названы пандемия COVID-19, изменение климата и загрязнение окружающей среды, торговля наркотиками и организованная преступность, миграция, мировой терроризм и многие другие. Также бросить вызов безопасности США и их союзников могут четыре страны.





Россия может «вторгнуться в Беларусь, если сочтет это необходимым»





Как говорится в докладе, «Россия будет продолжать подрывать влияние США, внося раскол в их отношения с западными союзниками, а также будет развивать свой военный, ядерный, космический и разведывательный потенциал». Тем не менее, аналитики говорят, что России нужно не прямое столкновение с США, а компромисс на условиях взаимного невмешательства во внутренние дела и признания российской сферой влияния большей части бывшего СССР.





В нем также отмечается, что Москва будет применять различные методы для расширения влияния: «информационные кампании, разведку и контртеррористическое сотрудничество, операции вооруженных сил и наемников, убийства, торговлю оружием». Также Россия будет вмешиваться в возникающие кризисы, если ее интересы будут поставлены под угрозу, а цена такого вмешательства окажется не слишком высока. Ожидается продолжение сотрудничества России с Китаем, рост ее влияния в Сирии и Ливии, Венесуэле и на Кубе, а также в других странах Латинской Америки за счет энергетических контрактов и поставок оружия. Как говорится в докладе, одним из инструментов для для продвижения своей повестки и ослабления влияния США будет использование энергоресурсов — с 2006 года Россия видит энергетику в качестве инструмента международной политики (в том числе поставки газа и угрозу их возможной приостановки в Европу, а также строительство АЭС в различных странах мира).





«В бывшем Советском Союзе Москва имеет хорошие возможности повысить свою роль на Кавказе, вторгнуться в Беларусь, если сочтет это необходимым, а также продолжать дестабилизирующие усилия против Украины, в то время как переговоры об урегулировании по-прежнему не продвигаются и там продолжаются бои низкой интенсивности», — говорится в докладе.





Аналитики отмечают, что несмотря на остающийся неизменным, а в некоторых областях и падающий военный бюджет, Россия обладает современными военными технологиями и может развернуть свои вооруженные силы в стратегически важных регионах — правда, чем они будут дальше от России, тем менее эффективны будут в возможных столкновениях. Дополнительный рычаг для Москвы — ЧВК, контролируемые «близкими к Кремлю олигархами», однако их эффективность оценивается экспертами не слишком высоко. Отмечается, что в ядерных вооружениях Россия останется самым крупным соперником США в обозримом будущем.





В области кибербезопасности американские эксперты видят главной угрозой именно российских хакеров. По их мнению, «Россия продолжает атаковать важные объекты инфраструктуры, такие как системы промышленного управления, в США и у их союзников». Действия русской разведки, как отмечается, могут повлиять на принятие решений американскими избирателями на выборах, а сама она может поделиться своими технологиями и опытом с противниками США.





Россия и в космосе остается одним из главных игроков, продолжит создавать оружие для борьбы со спутниками, а также совершенствовать систему имеющихся у страны спутников для разведки и наблюдения.





Китай — главный соперник США в мире





КНР, по мнению американских экспертов, свое противостояние с США воспринимает как геополитическое и рассматривает принимаемые с 2018 года американцами меры как попытку сдержать его рост. Но, тем не менее, лидеры Китая будут искать возможность уменьшить напряжение в двусторонних отношениях, если это будет отвечать их интересам.





Аналитики считают, что КНР будет стараться и дальше избавиться от технологической зависимости и ставит целью достижение превосходства над США в этой сфере к 2030 году. Китай останется главной угрозой американскому технологическому господству, особенно в сферах обороны, энергетики, финансов, а также во многих других, причем использовать он будет различные инструменты, от капиталовложений до шпионажа и откровенного воровства, чтобы уменьшить отрыв.





В международных отношениях Китай продолжит продвигать инициативу «Один пояс и один путь» для расширения своего политико-экономического влияния и военного присутствия в мире, а от неэффективных практик постарается отказаться. Также Пекин будет укреплять свое влияние с помощью «вакцинной дипломатии» — давать дружественным странам преимущество в получении китайских вакцин, а свой успех в борьбе с пандемией преподносить как доказательство преимущества его системы.





По мнению экспертов, сохранится высокая напряженность на индо-китайской границе, где прошлом году произошли столкновения. В Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях КНР будет продолжать давление на соседей по поводу спорных территорий, используя военно-морские силы. Также ожидается рост военной активности близ Тайваня.





Китай продолжит осуществлять план военных реформ, в том числе флота, ВВС и ракетных сил. Отдельно в докладе говорится о ядерном оружии: его запасы Пекин будет пытаться удвоить за следующие десять лет, равномерно распределяя их в ядерной триаде (авиация, ракеты, подлодки) — именно поэтому страна не заинтересована в соглашениях, направленных на уменьшение количества подобных вооружений. Китай, как ожидается, продолжит сотрудничать с Россией в оборонной и экономической сферах.





Также КНР открыто бросит вызов США в космосе — эксперты прогнозируют, что она создаст свою орбитальную станцию между 2022 и 2024 годами, продолжатся исследования луны и даже возможно строительство там постоянной базы. Отмечается, что китайское военное ведомство уже сейчас располагает оружием, способным бороться со спутниками США и их союзников.





Также речь в докладе идет об активности Китая в глобальной Сети: кибер-шпионаже и атаках хакеров, направленных на США, а также подавлении интернет-контента из США внутри страны в идеологических целях. Эксперты считают, что Китай обладает возможностями проводить такие кибер-атаки, которые могут привести как минимум ко временному и локальному сбою важнейшей американской инфраструктуры. Помимо этого, имеющиеся у Пекина технологии контроля над населением (системы наблюдения) могут экспортироваться в другие страны.





С помощью разведывательной деятельности Китай будет пытаться подорвать авторитет США в Восточной Азии, а также на Тайване. Также ожидается, что Пекин с помощью разведки будет прикладывать больше усилий для изменения американского политического климата и давления на отдельных неугодных американских политиков. В целом соперничество с Китаем американские эксперты рассматривают в качестве важнейшего направления.





Иранские шпионы и поддержка группировок





Иран, как прогнозируют аналитики, будет продолжать поддерживать шиитов за границей, укреплять влияние в соседних странах, пытаться ослабить международное давление и свести к минимуму угрозы режиму. Однако испытывающая падение иранская экономика и плохая репутация в регионе создают трудности для выполнения этих целей. Иран, считают эксперты, будет комбинировать дипломатию с угрозами расширения ядерной программы, закупками вооружений и тайными военными операциями.





Они предсказывают, что Иран может пойти на риски, которые могут усилить напряженность и угрожать интересам США и союзников (прежде всего Израиля) в ближайшем году. Однако у Тегерана нет желания провоцировать открытый конфликт с США или ставить под угрозу возможное ослабление действующих санкций.





Однако скорее всего власти страны не сядут с США за стол переговоров, пока они не ослабят санкции и вновь не вернутся в ядерную сделку, из которой вышли в 2018 году. Хотя, по данным американских экспертов, Иран в настоящее время не проводит ключевые для создания ядерного оружия работы, он может начать обогащение урана до значений, не предусмотренных соглашением — как он и угрожал ранее.





Главным местом, куда будет направлено иранское влияние, в течение нескольких ближайших лет останется Ирак, где Тегеран будет продолжать поддерживать вооруженные группы шиитов и дружественные политические партии, что может угрожать американскому персоналу, дислоцирующемуся в стране. Также Иран рассчитывает на постоянное военное присутствие и экономические контракты в Сирии, когда война там прекратится — оттуда и из Ливана руками группировки «Хезболла» он может угрожать Израилю. Йемен останется ареной столкновения Ирана с Саудовской Аравией — еще одним союзником США: Тегеран поддерживает там повстанцев-хуситов с помощью поставок оружия, в том числе ракет. Также Иран налаживает связи в Афганистане как с центральным правительством, так и с представителями движения «Талибан», чтобы в случае победы любой из сторон остаться в выигрыше.





Авторы доклада утверждают, что у Ирана самые большие возможности применения баллистических ракет в регионе, и он продолжит их совершенствовать даже несмотря на проблемы в экономике. Тайные военные операции и непрямое взаимодействие с вооруженными формированиями позволяют ему более уверенно добиваться поставленных целей.





Угрозу США также представляет стремление Ирана создать разведывательную сеть не только на Ближнем Востоке, но и в Америке — за последние несколько лет множество людей там были арестованы по подозрению в связях с иранской разведкой. Также у страны есть возможности для кибер-шпионажа и атак — к примеру, весной 2020 года, как утверждается, иранские хакеры атаковали израильские объекты водоснабжения. Опасения экспертов, тем не менее, сводятся к широким возможностям Ирана распространять в Сети дезинформацию о США.





Северная Корея — ядерная бомба и ракеты





Главными угрозами со стороны КНДР по-прежнему являются ее ядерная и ракетная программы. Эксперты считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пытается добиться признания страны ядерной державой в том числе с помощью укрепления армии в целом и ее модернизации — это может быть опасно для Южной Кореи и Японии, американских союзников.





Однако несмотря на отказ на словах в декабре 2019 года от взятых на себя обязательств не проводить новые испытания ядерного оружия, Ким с тех пор так и не осуществил ни одного, как не было и испытаний ракет большой дальности. Все это оставляет возможности для переговоров Северной Кореи с США. Ким Чен Ын, считают аналитики, публично поднимать вопрос возобновления испытаний, чтобы надавить на США и заставить их взаимодействовать с КНДР на ее условиях.





Северокорейские хакеры, как утверждается в докладе, устраивали по всему миру кибер-атаки на финансовые учреждения, в том числе связанные с криптовалютами. По оценкам экспертов, были украдены сотни миллионов долларов — возможно, для правительственных проектов, в том числе ядерной и ракетной программ.







