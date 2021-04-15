|
Кейт Миддлтон по-своему простилась с принцем Филиппом и взволновала сеть
15.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Королевская семья продолжает отдавать дань уважения супругу Елизаветы II: на этот раз с принцем Филиппом простилась Кейт Миддлтон - и сделала это по-своему проникновенно.
Похороны принца Филиппа должны состоятся 17 апреля, а пока вся родня продолжает делиться воспоминаниями о нем. После принцев Гарри и Уильяма, которые
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новые публикации Миддлтон в официальном Instagram: за один вечер герцогиня поделилась двумя редкими снимками с семьей и принцем Филиппом.
На первом кадре, сделанном в 2015 году, Кейт и Уильям позируют в компании монаршей четы, юного Джорджа и только родившейся принцессы Шарлотты. Все улыбаются и даже не подозревают, что впереди грядут сложные времена и отречение принца Гарри.
А вот на второй фотографии, сделанной в Балморале в 2018 году самой Миддлтон, запечатлены принцы Джордж и Луи в объятиях королевы, а также принцесса Шарлотта рядом с прадедушкой и двоюродными сестрами.
Трогательные снимки произвели фурор в сети и заставили британцев снова и снова вспоминать
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь пришла очередь герцогини Кембриджской почтить память любимого родственника - редкие кадры из архивов фаворитки королевы порадовали поклонников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)