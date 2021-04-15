Кейт Миддлтон по-своему простилась с принцем Филиппом и взволновала сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Королевская семья продолжает отдавать дань уважения супругу Елизаветы II: на этот раз с принцем Филиппом простилась Кейт Миддлтон - и сделала это по-своему проникновенно.

Похороны принца Филиппа должны состоятся 17 апреля, а пока вся родня продолжает делиться воспоминаниями о нем. После принцев Гарри и Уильяма, которые по-разному попрощались с дедушкой, эстафету приняла жена последнего, и сделала это в своем стиле - с помощью фотографий.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новые публикации Миддлтон в официальном Instagram: за один вечер герцогиня поделилась двумя редкими снимками с семьей и принцем Филиппом.

На первом кадре, сделанном в 2015 году, Кейт и Уильям позируют в компании монаршей четы, юного Джорджа и только родившейся принцессы Шарлотты. Все улыбаются и даже не подозревают, что впереди грядут сложные времена и отречение принца Гарри.

А вот на второй фотографии, сделанной в Балморале в 2018 году самой Миддлтон, запечатлены принцы Джордж и Луи в объятиях королевы, а также принцесса Шарлотта рядом с прадедушкой и двоюродными сестрами.

Трогательные снимки произвели фурор в сети и заставили британцев снова и снова вспоминать историю любви Елизаветы II и Филиппа .

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