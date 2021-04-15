Еще три платные дороги появятся в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Государственная программа "Дороги Беларуси" на 2021–2025 годы подразумевает появление еще трех платных участков дорог, про это говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом портале.

В период реализации программы планируется расширить сеть платных автомобильных дорог и ввести плату за проезд. Взимать оплату планируется на следующих транспортных артериях:

автомобильной дороге М-8/Е95 на участке Орша – Витебск,

автомобильной дороге М-10 на участке Речица – Калинковичи,

автомобильной дороге Р-23 на участке Слуцк – Радково.

"К 2026 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1957,8 километра", - говорится в постановлении Совета министров.

Белорусские власти планируют в новой пятилетке при помощи взимания платы за проезд по автомобильным дорогам получить 1 806 303 163 рублей. В программе говорится, что эти средства пойдут на ремонт и реконструкцию платных дорог в первую очередь.

В настоящее время за проезд по белорусским дорогам нужно платить, если общая масса транспортного средства превышает 3,5 тонны. При этом есть категории автомобилей, которые освобождены от платы.

При этом платить придется и хозяевам автомобилей, которые легче 3,5 тонны, если их транспортное средство не зарегистрировано в государствах, входящих в ЕАЭС.

Читайте также:

Власти Минска хотят больше платных парковок в центре столицы

Проезд по дорогам Беларуси можно будет оплатить электронной виньеткой