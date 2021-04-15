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SpaceX доставит на Луну миссию NASA

15.04.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания Astrobotic заключила контракт со SpaceX, согласно которому ракетоноситель Falcon Heavy в 2023 году запустит лунный посадочный аппарат «Гриффин-1» с лунным аппаратом NASA.

SpaceX доставит на Луну миссию NASA
Фото: twitter.com/SpaceX

«Добраться до Луны — это не просто построить космический корабль, это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии "Гриффин-1", обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне», — сказал директор Миссии «Гриффин-1» Дэниел Гиллис, сообщает специализированное издание Space News.

В то же время в Astrobotic отказались разглашать условия сделки. При этом на сайте SpaceX в разделе по Falcon Heavy указана розничная цена 90 млн долларов за один запуск ракетоносителя, что значительно дешевле, чем предлагают государственные контракты.

 
 
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Компания Astrobotic заключила контракт со SpaceX, согласно которому ракетоноситель Falcon Heavy в 2023 году запустит лунный посадочный аппарат «Гриффин-1» с лунным аппаратом NASA.
 
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