SpaceX доставит на Луну миссию NASA

Компания Astrobotic заключила контракт со SpaceX, согласно которому ракетоноситель Falcon Heavy в 2023 году запустит лунный посадочный аппарат «Гриффин-1» с лунным аппаратом NASA.



Фото: twitter.com/SpaceX

«Добраться до Луны — это не просто построить космический корабль, это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии "Гриффин-1", обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне», — сказал директор Миссии «Гриффин-1» Дэниел Гиллис, сообщает специализированное издание Space News .

В то же время в Astrobotic отказались разглашать условия сделки. При этом на сайте SpaceX в разделе по Falcon Heavy указана розничная цена 90 млн долларов за один запуск ракетоносителя, что значительно дешевле, чем предлагают государственные контракты.